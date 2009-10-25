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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ливорно
Рома - Ливорно: обзор матча 25 октября 2009
Рома
25.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ливорно
40'
Ф. Тавано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ливорно
Желтая карточка
Л. Мильонико
Желтая карточка
М. Кассетти
Замена
Ф. Бенусси
️️️️
Н. Пульцетти
Вторая желтая
А. Де Лучия
Замена
А. Пит
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
А. Де Лучия
Замена
Ж. Баптиста
️️️️
Р. Фати
Замена
А. Филиппини
️️️️
М. Бергвольд
Желтая карточка
Н. Пульцетти
Замена
С. Губерти
️️️️
Ж. Менез
ГОЛ! 0:1!
Ф. Тавано
Замена
Ф. Галанте
️️️️
Р. Пертиконе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Мирко Вучинич
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
0
Адриан Пит
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
4-4-2
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
8
Бурдиссо
27
Кассетти
16
Де Росси
20
Перротта
91
Фати
11
Таддеи
7
Менез
9
Вучинич
3-2-3-1-1
0
Де Лучия
5
Кнежевич
13
Мильонико
2
Пертиконе
77
Раймонди
46
Пьери
87
Кандрева
14
Моро
5
Бергвольд
56
Пульцетти
10
Тавано
11
Таддеи
0
Пит
0
Пит
11
Таддеи
7
Менез
8
Губерти
8
Губерти
7
Менез
91
Фати
10
Баптиста
10
Баптиста
91
Фати
2
Пертиконе
6
Галанте
6
Галанте
2
Пертиконе
56
Пульцетти
22
Бенусси
22
Бенусси
56
Пульцетти
5
Бергвольд
4
Филиппини
4
Филиппини
5
Бергвольд
Остались в запасе
Рома
Ливорно
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
87
Маркос Диниз
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
5
Давиде Маркини
ЦП
87
Маркос Диниз
ЦЗ
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Рома - Ливорно
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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