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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Кьево
Ливорно - Кьево: обзор матча 06 декабря 2009
Ливорно
06.12.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 15 тур
0 : 2
Завершен
Кьево
12'
Л. Ригони
66'
С. Бентивольо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Кьево
Желтая карточка
Й. Ханин
Замена
Й. Ханин
️️️️
Л. Ригони
Замена
Лусиано
️️️️
М. Марколини
Замена
Г. Келлерино
️️️️
Н. Пульцетти
ГОЛ! 0:2!
С. Бентивольо
Замена
П. Граноче
️️️️
Э. Аббрускато
Желтая карточка
М. Марколини
Замена
М. Бергвольд
️️️️
М. Пьери
Желтая карточка
Н. Ривас
Желтая карточка
Моцарт
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
А. Кандрева
Красная карточка
К. Лукарелли
Желтая карточка
М. Диниз
12'
ГОЛ! 0:1!
Л. Ригони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
4
Антонио Филиппини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
87
Антонио Кандрева
ПП
99
Кристиано Лукарелли
ЦФ
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
15
Гастон Келлерино
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
90
Йонесе Ханин
ЦП
10
Лусиано
ПП
19
Пабло Граноче
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
4-4-1-1
0
Де Лучия
46
Пьери
87
Диниз
2
Пертиконе
24
Ривас
4
Филиппини
24
Моцарт
14
Моро
87
Кандрева
56
Пульцетти
99
Лукарелли
4-4-2
70
Соррентино
20
Сардо
33
Йепес
19
Мореро
17
Мантовани
3
Пинци
7
Бентивольо
30
Ригони
7
Марколини
9
Аббрускато
31
Пеллисьер
56
Пульцетти
15
Келлерино
15
Келлерино
56
Пульцетти
46
Пьери
5
Бергвольд
5
Бергвольд
46
Пьери
87
Кандрева
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
87
Кандрева
30
Ригони
90
Ханин
90
Ханин
30
Ригони
7
Марколини
10
Лусиано
10
Лусиано
7
Марколини
9
Аббрускато
19
Граноче
19
Граноче
9
Аббрускато
Остались в запасе
Ливорно
Кьево
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Остались в запасе
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
78
Марко Малаго
ЦЗ
0
Франческо Скардина
ЦЗ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Ливорно - Кьево
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
Новости команд
Все
Ливорно
Кьево
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
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17 января
1
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2021.08.22 16:45
5
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4
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4
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1
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2016.08.12 09:58
1
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17 января
1
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2021.08.22 16:45
5
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2021.07.27 07:32
2
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2020.12.23 13:53
4
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