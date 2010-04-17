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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Ливорно
Кьево - Ливорно: обзор матча 17 апреля 2010
Кьево
17.04.2010, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 0
Завершен
Ливорно
28'
С. Пеллисьер
88'
Э. Аббрускато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Ливорно
Желтая карточка
Р. Пертиконе
ГОЛ! 2:0!
Э. Аббрускато
Замена
Б. Йокич
️️️️
С. Бентивольо
Замена
Л. Симеони
️️️️
М. Бергвольд
Желтая карточка
Л. Ригони
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
М. Ариэл Де Паула
Замена
Д. Ди Дженнаро
️️️️
Д. Маркини
Замена
С. Бентивольо
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Д. Моро
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Н. Пульцетти
Желтая карточка
Лусиано
ГОЛ! 1:0!
С. Пеллисьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
83
Маркос Ариэл Де Паула
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
10
Франческо Тавано
ЦФ
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
19
Пабло Граноче
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
91
Самуэле Модика
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
90
Лука Симеони
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
4-4-2
70
Соррентино
17
Мантовани
5
Манделли
19
Мореро
20
Сардо
7
Марколини
3
Пинци
30
Ригони
10
Лусиано
83
Де Паула
31
Пеллисьер
4-4-1-1
0
Де Лучия
77
Раймонди
5
Кнежевич
2
Пертиконе
6
Галанте
5
Бергвольд
5
Маркини
14
Моро
3
Витале
56
Пульцетти
10
Тавано
Бентивольо
5
Йокич
5
Йокич
Бентивольо
10
Лусиано
7
Бентивольо
7
Бентивольо
10
Лусиано
83
Де Паула
9
Аббрускато
9
Аббрускато
83
Де Паула
5
Бергвольд
90
Симеони
90
Симеони
5
Бергвольд
56
Пульцетти
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
56
Пульцетти
5
Маркини
8
Ди Дженнаро
8
Ди Дженнаро
5
Маркини
Остались в запасе
Кьево
Ливорно
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
21
Николас Фрей
ПЗ
11
Мануэль Йори
ОП
19
Пабло Граноче
ЦФ
Остались в запасе
91
Самуэле Модика
ЦЗ
22
Юрген Пруч
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Статистика матча Кьево - Ливорно
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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