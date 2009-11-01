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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Интер
Ливорно - Интер: обзор матча 01 ноября 2009
Ливорно
01.11.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 2
Завершен
Интер
49'
Д. Милито
81'
Майкон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Интер
Желтая карточка
Ф. Тавано
ГОЛ! 0:2!
Майкон
Пас отдал
П. Виейра
Желтая карточка
К. Раймонди
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Н. Пульцетти
Замена
В. Самуэль
️️️️
Д. Станкович
Замена
Т. Данилевичиус
️️️️
Л. Витале
ГОЛ! 0:1!
Д. Милито
Пас отдал
Д. Станкович
Замена
С. Это'О
️️️️
Р. Крхин
Желтая карточка
Лусио
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
С. Мунтари
Травма
С. Мунтари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
87
Маркос Диниз
ПЗ
3
Луиджи Витале
ЛВ
14
Давиде Моро
ЦП
56
Нико Пульцетти
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
77
Кристиан Раймонди
ПВ
10
Франческо Тавано
(К)
ЦФ
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛВ
0
Патрик Виейра
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
5
Деян Станкович
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Интер
21
Паоло Орландони
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-3-2-1
22
Бенусси
46
Пьери
13
Мильонико
24
Ривас
87
Диниз
14
Моро
56
Пульцетти
87
Кандрева
3
Витале
77
Раймонди
10
Тавано
4-1-2-2-1
20
Сезар
13
Майкон
2
Лусио
2
Кордоба
4
Дзанетти
0
Виейра
21
Крхин
4
Мунтари
5
Станкович
11
Мансини
22
Милито
3
Витале
9
Данилевичиус
9
Данилевичиус
3
Витале
56
Пульцетти
18
Дионизи
18
Дионизи
56
Пульцетти
5
Станкович
6
Самуэль
6
Самуэль
5
Станкович
4
Мунтари
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
4
Мунтари
21
Крхин
9
Это'О
9
Это'О
21
Крхин
Остались в запасе
Ливорно
Интер
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
21
Паоло Орландони
ВР
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
6
Фабио Галанте
ЦЗ
5
Давиде Маркини
ЦП
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
Остались в запасе
21
Паоло Орландони
ВР
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Ливорно - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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