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    Антон Рогочий - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Антон
    Отчество Николаевич
    Фамилия Рогочий
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Воспитаник "Ростсельмаш"
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 января 1982 (41 год)
    Рост 189
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сибирь 20 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:2 Анжи (Махачкала)
    10.05.2015 88' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Сибирь (Новосибирск)
    03.05.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:3 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    25.04.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    19.04.2015 Был в запасе Тосно (Тосно) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    12.04.2015 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 1:1 Томь (Томск)
    29.03.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    37'
    22.03.2015 1' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    18.03.2015 84' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Луч (Владивосток)
    14.03.2015 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    78'
    22.11.2014 44' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Енисей (Красноярск)
    18.11.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 2:2 Сибирь (Новосибирск)
    14.11.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:1 Оренбург (Оренбург)
    08.11.2014 Был в запасе Волгарь (Астрахань) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    02.11.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:0 Балтика (Калининград)
    25.10.2014 Был в запасе Анжи (Махачкала) 1:3 Сибирь (Новосибирск)
    11.10.2014 1' -90' Сахалин (Южно-Сахалинск) 0:1 Сибирь (Новосибирск)
    05.10.2014 1' -90' Тюмень (Тюмень) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    29.09.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 2:1 Тосно (Тосно)
    20.09.2014 60' -90' Томь (Томск) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    13.09.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 0:2 Сокол (Саратов)
    07.09.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.08.2014 Был в запасе Сибирь (Новосибирск) 2:2 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    17.08.2014 1' -69' Луч (Владивосток) 2:1 Сибирь (Новосибирск)
    64'
    10.08.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    04.08.2014 1' -90' Енисей (Красноярск) 4:1 Сибирь (Новосибирск)
    27.07.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 0:0 Сочи (Сочи)
    19.07.2014 1' -90' Оренбург (Оренбург) 1:1 Сибирь (Новосибирск)
    44'
    12.07.2014 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Волгарь (Астрахань)
    35'
    06.07.2014 1' -90' Волга (Нижний Новгород) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
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