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Антон Рогочий
Статистика
Антон Рогочий - статистика
Завершил карьеру
23 января 1982 (44)
#14 | Защитник
189 см | 82 кг
Россия
Статистика
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Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2012/2013
Россия. Премьер-Лига 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
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Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Чемпионат России 1999
Команда
И
Г
П
Ж
К
Cибирь
20
0
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 32 тур
Cибирь
0 : 2
16.05.2015
Анжи
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Шинник
1 : 0
10.05.2015
Cибирь
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Cибирь
1 : 3
03.05.2015
Сахалин
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Cибирь
1 : 0
25.04.2015
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тосно
2 : 0
19.04.2015
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Cибирь
1 : 1
12.04.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Cибирь
1 : 1
29.03.2015
Химик
1' - 90'
37'
Россия. ФНЛ, 24 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
22.03.2015
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Cибирь
1 : 0
18.03.2015
Луч
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2 : 1
14.03.2015
Cибирь
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Cибирь
0 : 0
22.11.2014
Енисей
44' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Сочи
2 : 2
18.11.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Cибирь
2 : 1
14.11.2014
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 0
08.11.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Cибирь
2 : 0
02.11.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Анжи
1 : 3
25.10.2014
Cибирь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Сахалин
0 : 1
11.10.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тюмень
4 : 1
05.10.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Cибирь
2 : 1
29.09.2014
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Томь
1 : 1
20.09.2014
Cибирь
60' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Cибирь
0 : 2
13.09.2014
Сокол
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Химик
2 : 0
07.09.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Cибирь
2 : 2
24.08.2014
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2 : 1
17.08.2014
Cибирь
1' - 69'
64'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
0 : 2
10.08.2014
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Енисей
4 : 1
04.08.2014
Cибирь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Cибирь
0 : 0
27.07.2014
Сочи
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
1 : 1
19.07.2014
Cибирь
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Cибирь
1 : 0
12.07.2014
Волгарь
1' - 90'
35'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волга
2 : 0
06.07.2014
Cибирь
1' - 90'
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