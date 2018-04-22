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Гонсало Кастро
Статистика
Гонсало Кастро - статистика
Завершил карьеру
14 сентября 1984 (42), Тринидад
#5 | Полузащитник
176 см | 72 кг
Уругвай
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Испания. Примера 2008/2009
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
26
4
2
4
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2 : 0
22.04.2018
Реал Сосьедад
1' - 90'
35'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1 : 0
19.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1 : 2
15.04.2018
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3 : 2
06.04.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1 : 0
01.04.2018
Вильярреал
1' - 90'
37'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0 : 0
18.03.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Малага
0 : 2
10.03.2018
Барселона
1' - 61'
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2 : 0
03.03.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0 : 1
28.02.2018
Севилья
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
2 : 1
25.02.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1 : 2
17.02.2018
Валенсия
1' - 90'
75'
Испания. Примера, 23 тур
Малага
0 : 1
10.02.2018
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 0
27.01.2018
Жирона
1' - 78'
67'
78'
Испания. Примера, 20 тур
Эйбар
1 : 1
22.01.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1 : 0
12.01.2018
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Малага
0 : 1
08.01.2018
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 0
21.12.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Малага
0 : 2
18.12.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал Сосьедад
0 : 2
10.12.2017
Малага
1' - 90'
58'
9'
Испания. Примера, 14 тур
Малага
0 : 0
01.12.2017
Леванте
1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Реал
3 : 2
25.11.2017
Малага
1' - 90'
58'
Испания. Примера, 12 тур
Малага
3 : 2
19.11.2017
Депортиво
1' - 90'
63'
15'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
2 : 0
05.11.2017
Малага
1' - 90'
32'
Испания. Примера, 10 тур
Малага
2 : 1
29.10.2017
Сельта
1' - 90'
62'
Испания. Примера, 9 тур
Барселона
2 : 0
21.10.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 0
30.09.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
1 : 0
16.09.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1 : 3
11.09.2017
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