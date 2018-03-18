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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сельта - Малага
Сельта - Малага: обзор матча 18 марта 2018
Сельта
18.03.2018, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 29 тур
0 : 0
Завершен
Малага
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сельта - Малага
Желтая карточка
Х. Кастро
61'
Желтая карточка
У. Мальо
57'
45'
Желтая карточка
М. Торрес
Желтая карточка
Я. Аспас
45'
42'
Желтая карточка
Р. Росалес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
10
Брайс Мендес
ПВ
10
Яго Аспас
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Малага
13
Роберто
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Сельта
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-3-1-2
1
Альварес
17
Кастро
14
Ронкалья
21
Гомес
22
Мальо
19
Эрнандес
68
Лоботка
77
Систо
10
Мендес
9
Гомес
10
Аспас
3-3-3
13
Роберто
16
Росалес
23
Эрнандес
23
Торрес
5
Кастро
25
Ласен
16
Итурра
90
Саксесс
4
Ролан
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Сельта
Малага
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
17
Борха
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Сельта - Малага
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
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