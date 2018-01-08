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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Эспаньол
Малага - Эспаньол: обзор матча 08 января 2018
Малага
08.01.2018, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Эспаньол
6'
С. Дардер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Эспаньол
81'
Желтая карточка
Х. Фуэго
Желтая карточка
Д. Гонсалес
78'
32'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Желтая карточка
Ресио
7'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Дардер
Пас отдал
С. Гарсия
3'
Желтая карточка
Д. Лопес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Диего Гонсалес
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
36
Ресио
ЦП
20
Кеко
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Эспаньол
13
Пау Лопес
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Хави Лопес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Серхио Гарсия
ЦФ
12
Лео Баптистао
ЦФ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Малага
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
3-4-1-1
13
Роберто
16
Гонсалес
23
Эрнандес
16
Росалес
36
Ресио
16
Итурра
5
Кастро
20
Кеко
7
Пеньяранда
21
Эн-Несири
2-1-4-3
13
Лопес
22
Эрмосо
24
Мартин
5
Лопес
10
Дардер
18
Фуэго
4
Санчес
21
Лопес
12
Баптистао
9
Гарсия
7
Морено
Остались в запасе
Малага
Эспаньол
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
1
Андрес Прието
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Хуанпи
АП
17
Борха
ЦФ
Остались в запасе
21
Оскар Мелендо
ПВ
21
Марк Рока
ОП
13
Диего Лопес
ВР
5
Налдо
ЦЗ
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Эдер Сарабия
Статистика матча Малага - Эспаньол
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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