Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Барселона
Малага - Барселона: обзор матча 10 марта 2018
Малага
10.03.2018, суббота, 22:45
Испания. Примера, 28 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
15'
Л. Суарес
28'
Ф. Коутиньо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Барселона
85'
Замена
А. Видаль
️️️️
У. Дембеле
84'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
И. Саксесс
️️️️
Д. Ролан
78'
Замена
Б. Идейе
️️️️
Ю. Эн-Несири
78'
77'
Замена
Л. Динь
️️️️
Ж. Альба
74'
Замена
А. Гомеш
️️️️
С. Роберто
Замена
М. Лестьенн
️️️️
Г. Кастро
61'
Желтая карточка
М. Итурра
49'
Красная карточка
Саму
30'
28'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
У. Дембеле
15'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Ж. Альба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Роберто
ВР
16
Федерико Рикка
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
5
Игнаси Микел
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
25
Мехди Ласен
ЦП
16
Мануэль Итурра
ЦП
14
Саму
ПП
4
Диего Ролан
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
18
Паулиньо
ЦП
10
Усман Дембеле
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Малага
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
17
Максим Лестьенн
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
Барселона
24
Яспер Силлессен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
16
Рикка
23
Эрнандес
5
Микел
16
Росалес
5
Кастро
25
Ласен
16
Итурра
14
Саму
21
Эн-Несири
4
Ролан
3-1-3-2-1
1
тер Стеген
3
Пике
14
Умтити
18
Альба
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
18
Паулиньо
10
Дембеле
11
Коутиньо
9
Суарес
5
Кастро
17
Лестьенн
17
Лестьенн
5
Кастро
4
Ролан
90
Саксесс
90
Саксесс
4
Ролан
21
Эн-Несири
12
Идейе
12
Идейе
21
Эн-Несири
18
Альба
12
Динь
12
Динь
18
Альба
10
Дембеле
22
Видаль
22
Видаль
10
Дембеле
6
Роберто
20
Гомеш
20
Гомеш
6
Роберто
Остались в запасе
Малага
Барселона
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
1
Андрес Прието
ВР
23
Мигель Торрес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Малага - Барселона
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Ла Росаледа
Новости команд
Все
Малага
Барселона
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Флик попросил «Барселону» усилить зимой две позиции
Вчера, 20:08
Колыванов оценил, сможет ли Батраков заиграть в «Барселоне» и «Баварии»
Вчера, 11:18
3
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
«Барселона» и «Бавария» просмотрят Батракова: подробности
17 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+