Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

T. Kucera - статистика

| Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Теплице
28
3
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Яблонец
0 : 2
28.05.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Теплице
1 : 1
24.05.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Баник
2 : 1
21.05.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Теплице
2 : 1
14.05.2023
Фастав
64' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Динамо
0 : 3
09.04.2023
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Теплице
1 : 0
02.04.2023
Градец-Кралове
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Пардубице
3 : 1
19.03.2023
Теплице
1' - 90'
21'
55'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Теплице
1 : 1
12.03.2023
Зброевка
1' - 89'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Спарта
4 : 1
04.03.2023
Теплице
64' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Яблонец
4 : 1
26.02.2023
Теплице
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Фастав
2 : 1
11.02.2023
Теплице
1' - 90'
31'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Теплице
0 : 5
04.02.2023
Баник
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Богемианс 1905
2 : 0
28.01.2023
Теплице
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Теплице
2 : 1
12.11.2022
Слован
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Млада Болеслав
3 : 0
06.11.2022
Теплице
1' - 60'
14'
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Теплице
2 : 1
30.10.2022
Сигма
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Словацко
2 : 1
23.10.2022
Теплице
1' - 90'
87'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Теплице
0 : 2
15.10.2022
Динамо
1' - 67'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Градец-Кралове
4 : 1
08.10.2022
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Теплице
5 : 1
02.10.2022
Пардубице
1' - 81'
59'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
1' - 90'
45'
24'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Теплице
2 : 2
10.09.2022
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Теплице
3 : 2
03.09.2022
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Славия
6 : 0
31.08.2022
Теплице
46' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Теплице
0 : 0
27.08.2022
Фастав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Баник
1 : 2
20.08.2022
Теплице
1' - 88'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Слован
5 : 1
06.08.2022
Теплице
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
30.07.2022
Виктория
1' - 90'
Главные новости
Сборная России лишилась защитника
17:49
ЦСКА проиграл клубу из Первой лиги (1:3)
17:09
1
Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти победил бывший клуб Слуцкого из Китая
17:03
17
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
4
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
4
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
2
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
2
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+