Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Теплице
Спарта - Теплице: обзор матча 04 марта 2023
Спарта
04.03.2023, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
4 : 1
Завершен
Теплице
22'
Я. Кухта
31'
Т. Чванчара
58'
А. Серенсен
71'
Я. Кухта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Теплице
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Зелены
74'
ГОЛ! 4:0!
Я. Кухта
Пас отдал
А. Мабиль
71'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Л. Гараслин
69'
64'
Замена
T. Kucera
️️️️
Р. Юкл
Замена
К. Кайринен
️️️️
К. Лячи
60'
Замена
А. Карабец
️️️️
Т. Чванчара
60'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Мейдр
60'
ГОЛ! 3:0!
А. Серенсен
58'
46'
Замена
Я. Урбанец
️️️️
M. Radosta
46'
Замена
A. Hycka
️️️️
Д. Плестил
43'
Желтая карточка
С. Шалоупек
35'
Вторая желтая
А. Гнинг
35'
Желтая карточка
А. Гнинг
ГОЛ! 2:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Ф. Панак
31'
ГОЛ! 1:0!
Я. Кухта
Пас отдал
Л. Садилек
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
20
Казим Лячи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
19
Роберт Юкл
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Филип Жак
ЦФ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
37
Ладислав Крейчи
ОП
11
Авер Мабиль
ЦП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Теплице
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
21
Adam Čičovský
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
3-2-1-2-2
32
Коварж
27
Панак
19
Мейдр
30
Зелены
3
Витик
4
Серенсен
20
Лячи
10
Гараслин
18
Садилек
70
Чванчара
7
Кухта
4-2-1-2
72
44
4
Мицевич
35
2
Шалоупек
7
Плестил
19
Юкл
27
Трубац
12
Гнинг
7
Жак
30
Зелены
28
Виснер
28
Виснер
30
Зелены
19
Мейдр
21
Янкто
21
Янкто
19
Мейдр
10
Гараслин
11
Мабиль
11
Мабиль
10
Гараслин
70
Чванчара
9
Карабец
9
Карабец
70
Чванчара
20
Лячи
6
Кайринен
6
Кайринен
20
Лячи
7
Плестил
0
0
7
Плестил
19
Юкл
0
0
19
Юкл
35
26
Урбанец
26
Урбанец
35
Остались в запасе
Спарта
Теплице
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
11
Матей Хибс
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
21
Adam Čičovský
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
26
Патрик Выдра
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
11
Матей Хибс
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
21
Adam Čičovský
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Спарта - Теплице
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Теплице
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+