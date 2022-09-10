Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Спарта
Теплице - Спарта: обзор матча 10 сентября 2022
Теплице
10.09.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Спарта
42'
А. Гнинг
83'
А. Гнинг
16'
Я. Янкто
40'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Спарта
Замена
L. Kodad
️️️️
А. Гнинг
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
А. Гнинг
83'
76'
Желтая карточка
Я. Янкто
76'
Замена
А. Карабец
️️️️
Я. Янкто
Замена
Я. Шейбал
️️️️
Я. Урбанец
73'
Замена
S. Drame
️️️️
Р. Юкл
73'
68'
Замена
Т. Виснер
️️️️
Я. Кухта
Желтая карточка
Р. Юкл
64'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Д. Фила
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Гнинг
Пас отдал
Д. Фила
42'
40'
ГОЛ! 0:2!
Т. Чванчара
Пас отдал
К. Хойер
20'
Желтая карточка
М. Коварж
16'
ГОЛ! 0:1!
Я. Янкто
Пас отдал
Я. Кухта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
9
Кристоф Данек
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
4-4-2
72
0
22
11
Хибс
17
12
Гнинг
27
Трубац
26
Урбанец
0
19
Юкл
11
Фила
4-4-2
32
Коварж
19
Мейдр
4
Серенсен
30
Зелены
5
Хойер
9
Данек
18
Садилек
8
Павелка
21
Янкто
7
Кухта
70
Чванчара
19
Юкл
44
44
19
Юкл
26
Урбанец
2
Шейбал
2
Шейбал
26
Урбанец
11
Фила
7
Жак
7
Жак
11
Фила
12
Гнинг
3
3
12
Гнинг
7
Кухта
28
Виснер
28
Виснер
7
Кухта
21
Янкто
9
Карабец
9
Карабец
21
Янкто
Остались в запасе
Теплице
Спарта
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
8
Якуб Кристан
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
30
Доминик Холек
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Теплице - Спарта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Спарта
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Стал известен 1-й участник плей-офф Лиги чемпионов
09:13
1
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+