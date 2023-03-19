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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Теплице
Пардубице - Теплице: обзор матча 19 марта 2023
Пардубице
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Теплице
4'
М. Хлаваты
9'
Д. Яношек (П)
69'
К. Вацек
21'
T. Kucera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Теплице
86'
Замена
A. Hycka
️️️️
М. Хибс
Замена
B. Pikul
️️️️
P. Cerny
84'
76'
Замена
Л. Маречек
️️️️
Я. Урбанец
72'
Желтая карточка
М. Хибс
Замена
S. Simek
️️️️
М. Хелешич
71'
ГОЛ! 3:1!
К. Вацек
Пас отдал
Д. Яношек
69'
Желтая карточка
К. Вацек
67'
67'
Пенальти не реализован!
А. Гнинг
61'
Замена
L. Kodad
️️️️
Д. Плестил
61'
Замена
Д. Фила
️️️️
Ф. Жак
Желтая карточка
М. Хелешич
55'
55'
Желтая карточка
T. Kucera
21'
ГОЛ! 2:1!
T. Kucera
Пас отдал
Д. Трубац
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Яношек
9'
ГОЛ! 1:0!
М. Хлаваты
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
2
Робин Гранац
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
6
Marek Icha
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Теплице
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
30
Tomas Grigar
ЦФ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
28
Vojtech Sychra
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-4-2
1
Ницэ
20
Хелешич
2
Гранац
27
Влчек
4
Члумецки
6
7
Вацек
39
Яношек
19
Хлаваты
15
9
3-3-2-3
11
Хибс
4
Мицевич
2
Шалоупек
7
Плестил
0
19
Юкл
26
Урбанец
27
Трубац
7
Жак
12
Гнинг
30
20
Хелешич
8
8
20
Хелешич
9
10
10
9
11
Хибс
0
0
11
Хибс
26
Урбанец
23
Маречек
23
Маречек
26
Урбанец
7
Плестил
3
3
7
Плестил
7
Жак
11
Фила
11
Фила
7
Жак
Остались в запасе
Пардубице
Теплице
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
28
Vojtech Sychra
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
72
Filip Mucha
ВР
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
28
Vojtech Sychra
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Пардубице - Теплице
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Теплице
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
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