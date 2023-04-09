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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Теплице
Динамо - Теплице: обзор матча 09 апреля 2023
Динамо
09.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Теплице
22'
Д. Фила
73'
Л. Маречек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Теплице
Желтая карточка
D. Hais
81'
73'
ГОЛ! 0:2!
Л. Маречек
Пас отдал
Ф. Жак
68'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Д. Фила
Замена
D. Hais
️️️️
M. Čermák
62'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
П. Цавош
46'
41'
Желтая карточка
Д. Трубац
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фила
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
23
Якуб Гора
АП
0
M. Skoda
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
19
Роберт Юкл
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
29
Andrew Colin
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
16
Daniel Hais
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
2-1-3-1-3
31
5
Гавел
15
8
Цавош
22
12
18
23
Гора
91
Поточны
25
0
4-1-2-1-2
4
Мицевич
17
11
Хибс
2
Шалоупек
23
Маречек
19
Юкл
0
27
Трубац
11
Фила
30
8
Цавош
9
Чмелик
9
Чмелик
8
Цавош
12
16
16
12
Гнинг
26
Урбанец
26
Урбанец
Гнинг
11
Фила
7
Жак
7
Жак
11
Фила
Остались в запасе
Динамо
Теплице
31
Martin Janáček
ВР
29
Andrew Colin
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
31
Martin Janáček
ВР
29
Andrew Colin
ВР
71
Бранислав Слука
ЛЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Динамо - Теплице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
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