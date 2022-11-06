Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Теплице
Млада Болеслав - Теплице: обзор матча 06 ноября 2022
Млада Болеслав
06.11.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Теплице
43'
Д. Маречек
47'
Д. Маречек
61'
Т. Ладра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Теплице
Замена
D. Donát
️️️️
В. Кубишта
84'
Замена
V. Stransky
️️️️
Д. Маречек
79'
73'
Замена
Д. Фила
️️️️
Ф. Жак
Замена
М. Матейовски
️️️️
С. Данчак
71'
Замена
L. Masek
️️️️
J. Skalák
71'
Желтая карточка
D. Pech
67'
67'
Желтая карточка
L. Kodad
ГОЛ! 3:0!
Т. Ладра
Пас отдал
D. Pech
61'
60'
Замена
Я. Урбанец
️️️️
A. Hycka
60'
Замена
Л. Маречек
️️️️
T. Kucera
ГОЛ! 2:0!
Д. Маречек
47'
ГОЛ! 1:0!
Д. Маречек
Пас отдал
В. Кубишта
43'
14'
Желтая карточка
T. Kucera
Желтая карточка
М. Сухи
7'
Желтая карточка
С. Данчак
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-3-3
33
17
Сухи
28
27
Кубишта
44
Карафиат
37
Маречек
22
Фулнек
9
18
Ладра
77
11
Данчак
4-4-3
22
11
Хибс
0
17
12
Гнинг
0
27
Трубац
7
Жак
30
19
Юкл
3
27
Кубишта
13
13
27
Кубишта
37
Маречек
12
12
37
Маречек
9
9
9
9
11
Данчак
8
Матейовски
8
Матейовски
11
Данчак
0
26
Урбанец
26
Урбанец
0
0
23
Маречек
23
Маречек
0
7
Жак
11
Фила
11
Фила
7
Жак
Остались в запасе
Млада Болеслав
Теплице
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Млада Болеслав - Теплице
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
Все
Млада Болеслав
Теплице
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+