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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Теплице
Яблонец - Теплице: обзор матча 28 мая 2023
Яблонец
28.05.2023, воскресенье, 18:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 5 тур
0 : 2
Завершен
Теплице
30'
А. Гнинг
49'
M. Radosta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Теплице
Желтая карточка
М. Сурзин
90'
Замена
Д. Гоушка
️️️️
Я. Поважанец
80'
78'
Замена
️️️️
А. Гнинг
Замена
Д. Хайденрайх
️️️️
Я. Крал
72'
65'
Замена
S. Drame
️️️️
Р. Юкл
Замена
В. Патрак
️️️️
М. Кратохвил
64'
49'
ГОЛ! 0:2!
M. Radosta
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Храмоста
46'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
М. Чернак
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Гнинг
2'
Желтая карточка
Р. Юкл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
АП
10
Вацлав Сейк
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
35
Mohamed Yasser
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦФ
4-2-1-3
44
Суровчик
21
Полидар
23
Штепанек
21
Крал
23
Сурзин
7
Поважанец
27
Кратохвил
10
Шулц
95
Чернак
19
Храмоста
10
Сейк
3-2-2-4
4
Мицевич
35
11
Хибс
2
Шалоупек
22
0
19
Юкл
35
14
1
12
Гнинг
21
Крал
8
Хайденрайх
8
Хайденрайх
21
Крал
95
Чернак
9
Икаунекс
9
Икаунекс
95
Чернак
19
Храмоста
3
Хюбшман
3
Хюбшман
19
Храмоста
7
Поважанец
8
Гоушка
8
Гоушка
7
Поважанец
27
Кратохвил
10
Патрак
10
Патрак
27
Кратохвил
19
Юкл
44
44
19
Юкл
Остались в запасе
Яблонец
Теплице
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЛВ
7
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
1
Ян Гануш
ВР
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЛВ
7
Филип Жак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Яблонец - Теплице
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
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