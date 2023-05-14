Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Фастав
Теплице - Фастав: обзор матча 14 мая 2023
Теплице
14.05.2023, воскресенье, 16:00
Чехия. Фортуна Лига, группа C, 2 тур
2 : 1
Завершен
Фастав
18'
Д. Фила
79'
Д. Фила
72'
D. Simersky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Фастав
Замена
M. Radosta
️️️️
Я. Урбанец
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Фила
79'
76'
Желтая карточка
F. Balaj
72'
ГОЛ! 1:1!
D. Simersky
Пас отдал
F. Balaj
72'
Замена
Л. Козак
️️️️
L. Bartosak
Желтая карточка
Л. Маречек
71'
Замена
Ф. Жак
️️️️
А. Гнинг
70'
Замена
T. Kucera
️️️️
A. Hycka
64'
56'
Замена
F. Balaj
️️️️
R. Hruby
46'
Замена
Y. Drame
️️️️
N. Kovinić
Желтая карточка
Я. Гора
40'
20'
Желтая карточка
Я. Янецки
ГОЛ! 1:0!
Д. Фила
Пас отдал
Я. Урбанец
18'
13'
Желтая карточка
L. Bartosak
Желтая карточка
А. Гнинг
10'
9'
Желтая карточка
А. Фантис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
4
Якуб Гора
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
31
Lukas Bartosak
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ПЗ
19
Том Слончик
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
72
Neđeljko Kovinić
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Теплице
35
M. Radosta
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
35
Mohamed Yasser
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
Фастав
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
45
Filip Balaj
ЦФ
18
Либор Козак
ЦФ
3-1-2-2-2
72
2
Шалоупек
11
Хибс
0
23
Маречек
4
Гора
19
Юкл
26
Урбанец
27
Трубац
12
Гнинг
11
Фила
3-3-5
18
Чедидла
31
2
19
Слончик
68
Янецки
8
77
Вукадинович
72
15
Фантис
17
28
26
Урбанец
35
35
26
Урбанец
0
0
0
0
12
Гнинг
7
Жак
7
Жак
12
Гнинг
72
27
27
72
8
45
45
8
31
18
Козак
18
Козак
31
Остались в запасе
Теплице
Фастав
35
Mohamed Yasser
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
35
Mohamed Yasser
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
1
Ludek Nemecek
ЦФ
Остались в запасе
9
Michal Jerabek
ЦЗ
7
R. Reiter
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Теплице - Фастав
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Новости команд
Все
Теплице
Фастав
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+