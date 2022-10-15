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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Динамо
Теплице - Динамо: обзор матча 15 октября 2022
Теплице
15.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
0 : 2
Завершен
Динамо
53'
P. Hellebrand
85'
Л. Чмелик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Динамо
90'
Замена
L. Skovajsa
️️️️
Б. Слука
85'
ГОЛ! 0:2!
Л. Чмелик
Пас отдал
Б. Чолич
74'
Замена
M. Sladký
️️️️
Я. Гора
Замена
Л. Маречек
️️️️
T. Kucera
67'
Замена
L. Kodad
️️️️
A. Hycka
67'
64'
Замена
T. Zajic
️️️️
D. Hais
55'
Желтая карточка
Б. Чолич
53'
ГОЛ! 0:1!
P. Hellebrand
46'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
Р. Поточны
45'
Желтая карточка
Р. Поточны
Желтая карточка
Р. Юкл
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
4
Давид Броукал
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
71
Бранислав Слука
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Теплице
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
4-5-1
72
17
11
Хибс
0
22
12
Гнинг
27
Трубац
2
Шейбал
0
7
Жак
19
Юкл
3-2-5
31
4
Броукал
12
Чолич
5
Гавел
18
8
Цавош
71
Слука
3
91
Поточны
16
23
Гора
0
23
Маречек
23
Маречек
0
0
3
3
0
23
Гора
22
22
23
Гора
71
Слука
25
25
71
Слука
91
Поточны
9
Чмелик
9
Чмелик
91
Поточны
16
21
21
16
Остались в запасе
Теплице
Динамо
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Теплице - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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