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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Теплице
Слован - Теплице: обзор матча 06 августа 2022
Слован
06.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
5 : 1
Завершен
Теплице
9'
М. Думбия
22'
М. Таловеров
45+1'
М. ван Бурен
53'
М. ван Бурен
69'
М. ван Бурен
43'
Я. Урбанец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Теплице
Замена
Д. Висински
️️️️
М. Думбия
80'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
Я. Микула
71'
Желтая карточка
Л. Черв
69'
ГОЛ! 5:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
М. Думбия
69'
Замена
Я. Матушек
️️️️
D. Preisler
61'
59'
Замена
М. Хибс
️️️️
T. Vondrasek
ГОЛ! 4:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
И. Рондич
53'
46'
Замена
L. Kodad
️️️️
Ф. Жак
46'
Замена
J. Knapik
️️️️
T. Kucera
ГОЛ! 3:1!
М. ван Бурен
Пас отдал
К. Фридек
45'
+1
43'
ГОЛ! 2:1!
Я. Урбанец
Пас отдал
А. Гнинг
ГОЛ! 2:0!
М. Таловеров
Пас отдал
D. Preisler
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Думбия
Пас отдал
К. Фридек
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
42
Мохамед Думбия
ЦП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
9
Денис Висински
АП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
4-3-3
82
3
Микула
40
Таловеров
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
15
Рондич
8
Фридек
42
Думбия
27
6
Черв
10
ван Бурен
3-5-1-2
44
17
0
0
7
Жак
8
Кристан
26
Урбанец
23
Маречек
12
Гнинг
30
19
Юкл
27
10
Матушек
10
Матушек
27
42
Думбия
9
Висински
9
Висински
42
Думбия
3
Микула
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
3
Микула
0
22
22
0
17
11
Хибс
11
Хибс
17
7
Жак
3
3
7
Жак
Остались в запасе
Слован
Теплице
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Камсо Мара
ЦП
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Слован - Теплице
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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31 мая
4
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31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
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2022.07.28 16:03
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2022.02.04 19:47
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Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.05.13 18:45
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2019.06.28 16:56
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