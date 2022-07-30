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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Виктория
Теплице - Виктория: обзор матча 30 июля 2022
Теплице
30.07.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Виктория
23'
Я. Урбанец
47'
Я. Урбанец
58'
Я. Климент
71'
Д. Москера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Виктория
90'
+4
Красная карточка
Л. Гейда
Пенальти не реализован!
Я. Урбанец
90'
+4
Замена
L. Kodad
️️️️
Д. Трубац
86'
Желтая карточка
T. Grigar
82'
80'
Замена
Р. Дедич
️️️️
Я. Климент
80'
Замена
Каду
️️️️
Я. Копиц
78'
Желтая карточка
Я. Климент
71'
ГОЛ! 2:2!
Д. Москера
Замена
J. Knapik
️️️️
А. Гнинг
69'
Желтая карточка
Д. Трубац
68'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Я. Кристан
62'
Желтая карточка
S. Drame
59'
58'
ГОЛ! 2:1!
Я. Климент
Пас отдал
Л. Калвах
ГОЛ! 2:0!
Я. Урбанец
47'
46'
Замена
Т. Хоры
️️️️
Л. Холик
46'
Замена
Д. Москера
️️️️
В. Пиларж
32'
Желтая карточка
Л. Гейда
ГОЛ! 1:0!
Я. Урбанец
Пас отдал
Р. Юкл
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
22
Jan Knapik
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
20
Каду
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
33
Рене Дедич
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
3-5-1-2
44
17
0
27
Трубац
8
Кристан
12
Гнинг
26
Урбанец
23
Маречек
0
30
19
Юкл
4-3-2-1
36
Станек
4
Холик
24
Гавел
2
Гейда
25
Каша
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
11
Пиларж
49
Сикора
9
Климент
12
Гнинг
22
22
12
Гнинг
8
Кристан
7
Жак
7
Жак
8
Кристан
27
Трубац
3
3
27
Трубац
11
Пиларж
8
Москера
8
Москера
11
Пиларж
10
Копиц
20
Каду
20
Каду
10
Копиц
4
Холик
25
Хоры
25
Хоры
4
Холик
9
Климент
33
Дедич
33
Дедич
9
Климент
Остались в запасе
Теплице
Виктория
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
21
Adam Čičovský
ЦП
13
Roman Čerepkai
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
5
Кристи Косе
ЦП
5
Филип Чихак
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Теплице - Виктория
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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