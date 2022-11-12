Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Слован
Теплице - Слован: обзор матча 12 ноября 2022
Теплице
12.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Слован
6'
Ф. Жак
61'
Я. Урбанец
18'
Я. Микула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Слован
Замена
Д. Фила
️️️️
А. Гнинг
90'
+2
Замена
Л. Маречек
️️️️
Ф. Жак
77'
67'
Замена
К. Фридек
️️️️
М. Валента
67'
Замена
D. Preisler
️️️️
М. Фукала
62'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. Рабушич
ГОЛ! 2:1!
Я. Урбанец
61'
Желтая карточка
А. Гнинг
49'
45'
Желтая карточка
Я. Микула
18'
ГОЛ! 1:1!
Я. Микула
Пас отдал
М. ван Бурен
ГОЛ! 1:0!
Ф. Жак
Пас отдал
Д. Трубац
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
9
Денис Висински
АП
6
Лукас Черв
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
8
Кристиан Фридек
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
4-5-2
17
11
Хибс
0
22
12
Гнинг
27
Трубац
26
Урбанец
0
7
Жак
30
19
Юкл
3-2-1-4
82
22
Фукала
3
Микула
40
Таловеров
23
Гебре Селасси
4
Плехаты
9
Висински
10
ван Бурен
7
Рабушич
9
Валента
6
Черв
7
Жак
23
Маречек
23
Маречек
7
Жак
12
Гнинг
11
Фила
11
Фила
12
Гнинг
9
Валента
8
Фридек
8
Фридек
9
Валента
7
Рабушич
15
Рондич
15
Рондич
7
Рабушич
22
Фукала
27
27
22
Фукала
Остались в запасе
Теплице
Слован
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
21
Adam Čičovský
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Теплице - Слован
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
На Стинадлех
Новости команд
Все
Теплице
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Первая лига. «Теплице» с принадлежащими «Краснодару» Назаровым и Парадиным крупно проиграл «Спарте»
2020.06.03 22:58
Российский тренер «Дуклы» – о Крале: «За него переплатили. Если «Спартаку» нужен был опорник, то он ошибся»
2020.05.13 18:45
9
Экс-защитника «Томи» Яблонски обвинили в участии в договорных матчах
2020.02.11 10:35
«Краснодар» отдал 20-летнего Парадина в аренду в чешский «Теплице»
2019.06.28 16:56
3
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
Вайсс-старший: «Всегда болел за «Спартак», у него лучшие фанаты в России»
2022.02.04 19:47
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+