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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Яблонец
Теплице - Яблонец: обзор матча 03 сентября 2022
Теплице
03.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Яблонец
8'
Я. Урбанец
63'
Ф. Жак
66'
А. Гнинг
18'
Я. Храмоста
40'
Я. Мартинец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Теплице - Яблонец
Замена
L. Kodad
️️️️
Д. Трубац
90'
+5
90'
+2
Вторая желтая
В. Йовович
Замена
S. Drame
️️️️
А. Гнинг
87'
76'
Красная карточка
Т. Малински
70'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Т. Хюбшман
ГОЛ! 3:2!
А. Гнинг
Пас отдал
Р. Юкл
66'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Жак
Пас отдал
А. Гнинг
63'
63'
Замена
️️️️
Я. Храмоста
Замена
Я. Шейбал
️️️️
A. Hycka
61'
Замена
Р. Юкл
️️️️
Я. Кристан
46'
Замена
Ф. Жак
️️️️
Д. Фила
46'
Желтая карточка
М. Хибс
45'
+3
40'
ГОЛ! 1:2!
Я. Мартинец
Пас отдал
В. Йовович
34'
Желтая карточка
М. Полидар
20'
Желтая карточка
В. Йовович
18'
ГОЛ! 1:1!
Я. Храмоста
Пас отдал
П. Шулц
ГОЛ! 1:0!
Я. Урбанец
Пас отдал
A. Hycka
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
0
A. Hycka
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
8
Давид Гоушка
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
44
S. Drame
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
2
Ян Шейбал
ЦП
7
Филип Жак
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
15
Adam Ritter
ЦП
9
Давис Икаунекс
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
4-5-1
72
0
22
11
Хибс
17
8
Кристан
0
26
Урбанец
27
Трубац
12
Гнинг
11
Фила
3-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
4
Мартинец
21
Полидар
8
Гоушка
3
Хюбшман
10
Шулц
8
Йовович
19
Храмоста
8
Хайденрайх
12
Гнинг
44
44
12
Гнинг
0
2
Шейбал
2
Шейбал
0
11
Фила
7
Жак
7
Жак
11
Фила
27
Трубац
3
3
27
Трубац
8
Кристан
19
Юкл
19
Юкл
8
Кристан
3
Хюбшман
9
Икаунекс
9
Икаунекс
3
Хюбшман
Остались в запасе
Теплице
Яблонец
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
93
Adam Richter
ВР
15
Adam Ritter
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
15
Adam Ritter
ЦП
26
Томаш Малински
ЦФ
7
Václav Kadlec
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Теплице - Яблонец
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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