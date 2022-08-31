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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Теплице
Славия - Теплице: обзор матча 31 августа 2022
Славия
31.08.2022, среда, 21:00
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
6 : 0
Завершен
Теплице
21'
О. Лингр
25'
М. Юрасек
50'
С. Тецл
60'
Т. Качараба
64'
М. Усор
86'
Л. Провод
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Теплице
ГОЛ! 6:0!
Л. Провод
Пас отдал
Д. Фила
86'
Желтая карточка
Х. Тьехи
84'
81'
Замена
Я. Шейбал
️️️️
L. Kodad
Замена
Д. Фила
️️️️
М. Усор
78'
Замена
Л. Провод
️️️️
П. Шевчик
73'
Замена
Х. Тьехи
️️️️
Т. Голеш
73'
72'
Желтая карточка
S. Drame
69'
Замена
A. Hycka
️️️️
Я. Урбанец
Замена
И. Траоре
️️️️
С. Тецл
69'
Замена
Эвертон
️️️️
М. Юрасек
69'
ГОЛ! 5:0!
М. Усор
Пас отдал
М. Юрасек
64'
62'
Замена
Д. Трубац
️️️️
Ф. Жак
ГОЛ! 4:0!
Т. Качараба
Пас отдал
Т. Голеш
60'
ГОЛ! 3:0!
С. Тецл
Пас отдал
Т. Голеш
50'
46'
Замена
T. Kucera
️️️️
Л. Маречек
Желтая карточка
И. Шранц
45'
+3
ГОЛ! 2:0!
М. Юрасек
Пас отдал
М. Усор
25'
ГОЛ! 1:0!
О. Лингр
Пас отдал
П. Шевчик
21'
Желтая карточка
Т. Голеш
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
39
Давид Юрасек
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
8
Мозес Усор
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
26
Якуб Урбанец
ЦП
8
Якуб Кристан
ЦП
13
Roman Čerepkai
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
99
Петер Олаинка
ЛВ
32
Эвертон
ЛВ
17
Лукаш Провод
ЛВ
4
Христ Тьехи
ОП
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
11
Даниэл Фила
ЦФ
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
0
T. Kucera
ЦП
2
Ян Шейбал
ЦП
12
Абдалла Гнинг
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
3-3-4
30
Мандоус
33
Качараба
3
Сантос
3
Голеш
39
Юрасек
23
Шевчик
32
Лингр
26
Шранц
8
Усор
31
Юрасек
11
Тецл
3-4-3
72
44
2
Шалоупек
11
Хибс
23
Маречек
26
Урбанец
8
Кристан
7
Жак
3
19
Юкл
13
3
Голеш
4
Тьехи
4
Тьехи
3
Голеш
11
Тецл
12
Траоре
12
Траоре
11
Тецл
31
Юрасек
32
Эвертон
32
Эвертон
31
Юрасек
23
Шевчик
17
Провод
17
Провод
23
Шевчик
8
Усор
11
Фила
11
Фила
8
Усор
26
Урбанец
0
0
26
Урбанец
23
Маречек
0
0
23
Маречек
3
2
Шейбал
2
Шейбал
3
7
Жак
27
Трубац
27
Трубац
7
Жак
Остались в запасе
Славия
Теплице
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
14
Якуб Громада
ОП
23
Давид Дудера
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
Остались в запасе
17
T. Vondrasek
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
12
Абдалла Гнинг
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
24
Dominik Prochazka
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Славия - Теплице
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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