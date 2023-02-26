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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Теплице
Яблонец - Теплице: обзор матча 26 февраля 2023
Яблонец
26.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
4 : 1
Завершен
Теплице
9'
В. Сейк
45+3'
М. Полидар
55'
Я. Храмоста
83'
В. Сейк
66'
А. Гнинг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Теплице
Замена
В. Патрак
️️️️
В. Сейк
90'
Замена
Д. Штепанек
️️️️
Т. Хюбшман
90'
Замена
М. Сурзин
️️️️
П. Шулц
86'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Я. Храмоста
86'
ГОЛ! 4:1!
В. Сейк
Пас отдал
Т. Хюбшман
83'
66'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Гнинг
Замена
В. Йовович
️️️️
М. Чернак
62'
ГОЛ! 3:0!
Я. Храмоста
Пас отдал
В. Сейк
55'
54'
Желтая карточка
С. Шалоупек
48'
Желтая карточка
Н. Мицевич
46'
Замена
L. Kodad
️️️️
A. Hycka
46'
Замена
Ф. Жак
️️️️
T. Kucera
45'
+10
Желтая карточка
А. Гнинг
ГОЛ! 2:0!
М. Полидар
Пас отдал
Я. Храмоста
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
В. Сейк
Пас отдал
Я. Поважанец
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
21
Ян Крал
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
14
Daniel Souček
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
10
Павел Шулц
АП
95
Михал Чернак
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Теплице
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Неманья Мицевич
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
26
Якуб Урбанец
ЛВ
27
Даниэль Трубац
ЛВ
23
Лукаш Маречек
ОП
0
T. Kucera
ЦП
30
Tomas Grigar
ЦФ
14
Tadeas Vachousek
ЦФ
12
Абдалла Гнинг
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Яблонец
44
Якуб Суровчик
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
10
Войтех Патрак
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Теплице
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
3
Ladislav Kodad
ЦФ
7
Филип Жак
ЦФ
15
Babacar Sy
ЦФ
3-3-1-3
1
Гануш
21
Полидар
21
Крал
4
Мартинец
14
7
Поважанец
3
Хюбшман
10
Шулц
10
Сейк
19
Храмоста
95
Чернак
4-1-1-2-3
11
Хибс
4
Мицевич
0
2
Шалоупек
23
Маречек
0
26
Урбанец
27
Трубац
12
Гнинг
14
30
95
Чернак
8
Йовович
8
Йовович
95
Чернак
3
Хюбшман
23
Штепанек
23
Штепанек
3
Хюбшман
10
Шулц
23
Сурзин
23
Сурзин
10
Шулц
19
Храмоста
9
Икаунекс
9
Икаунекс
19
Храмоста
10
Сейк
10
Патрак
10
Патрак
10
Сейк
0
3
3
0
0
7
Жак
7
Жак
0
Остались в запасе
Яблонец
Теплице
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
44
Якуб Суровчик
ВР
8
Давид Хайденрайх
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
72
Filip Mucha
ВР
44
S. Drame
ЦЗ
35
M. Radosta
ЦЗ
19
Роберт Юкл
ЦП
15
Babacar Sy
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Яблонец - Теплице
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
2 : 0
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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