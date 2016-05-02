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Максим Бурченко
Статистика
Максим Бурченко - статистика
Завершил карьеру
21 января 1983 (43)
#8 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ПФЛ. Зона Центр 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
Россия. ФНЛ 2014/2015
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Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Россия. Премьер-лига 2003
Россия. Премьер-лига 2002
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сокол
27
0
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Сокол
0 : 2
02.05.2016
Оренбург
1' - 67'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
2 : 1
25.04.2016
Сокол
1' - 76'
70'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Сокол
3 : 2
18.04.2016
Тосно
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Арсенал
0 : 0
11.04.2016
Сокол
1' - 90'
43'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Сокол
0 : 0
07.04.2016
Зенит-2
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Байкал
0 : 3
03.04.2016
Сокол
69' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Сокол
3 : 2
27.03.2016
Факел
58' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-2
4 : 3
20.03.2016
Сокол
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сокол
0 : 0
16.03.2016
КАМАЗ
1' - 48'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 0
12.03.2016
Сокол
1' - 56'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сокол
2 : 0
29.11.2015
Cибирь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сокол
0 : 0
21.11.2015
Армавир
46' - 90'
60'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Сокол
2 : 0
15.11.2015
СКА-Хабаровск
74' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Луч
2 : 3
08.11.2015
Сокол
52' - 90'
75'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
2 : 0
25.10.2015
Сокол
32' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Сокол
0 : 1
19.10.2015
Шинник
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Оренбург
2 : 1
15.10.2015
Сокол
67' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Сокол
1 : 2
11.10.2015
Томь
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Тосно
1 : 0
04.10.2015
Сокол
82' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сокол
2 : 2
30.08.2015
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
КАМАЗ
3 : 0
23.08.2015
Сокол
63' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сокол
1 : 1
17.08.2015
Балтика
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Cибирь
1 : 3
10.08.2015
Сокол
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Сокол
2 : 0
03.08.2015
Волга
1' - 64'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Армавир
0 : 0
27.07.2015
Сокол
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
20.07.2015
Сокол
53' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Сокол
0 : 1
15.07.2015
Луч
1' - 46'
26'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
1 : 2
11.07.2015
Сокол
76' - 90'
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