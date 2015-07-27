Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Сокол
Армавир - Сокол: обзор матча 27 июля 2015
Армавир
27.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Сокол
90'
+2
Замена
А. Серасхов
️️️️
В. Романенко
Желтая карточка
А. Казарян
88'
Замена
Л. Джаркава
️️️️
Н. Пилиев
88'
Желтая карточка
И. Геперидзе
87'
Замена
А. Казарян
️️️️
А. Амбарцумян
81'
Замена
А. Воронкин
️️️️
А. Алексанян
68'
64'
Замена
М. Бурченко
️️️️
С. Шевчук
61'
Желтая карточка
М. Трусевич
58'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Радченко
49'
Замена
Р. Сабитов
️️️️
М. Андреев
42'
Желтая карточка
А. Столяренко
Желтая карточка
А. Михеев
40'
Замена
А. Михеев
️️️️
А. Васильев
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Армавир
71
Сергей Ревякин
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
90
Андрей Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
99
Айк Казарян
ЦФ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Комаров
55
Тараканов
20
Дугалич
19
Алексанян
99
Морозов
24
Мирошниченко
5
Пилиев
17
Васильев
10
Хурцидзе
10
Амбарцумян
11
Геперидзе
4-2-2-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
70
Шевчук
30
Трусевич
77
Романенко
77
Андреев
11
Дегтярев
27
Радченко
10
Амбарцумян
99
Казарян
99
Казарян
10
Амбарцумян
17
Васильев
90
Михеев
90
Михеев
17
Васильев
19
Алексанян
3
Воронкин
3
Воронкин
19
Алексанян
5
Пилиев
88
Джаркава
88
Джаркава
5
Пилиев
77
Романенко
2
Серасхов
2
Серасхов
77
Романенко
77
Андреев
34
Сабитов
34
Сабитов
77
Андреев
70
Шевчук
8
Бурченко
8
Бурченко
70
Шевчук
27
Радченко
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Радченко
Остались в запасе
Армавир
Сокол
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
9
Рамазан Исаев
ЦФ
71
Сергей Ревякин
ВР
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Армавир - Сокол
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Костевич
(Курск)
Стадион:
Юность
Новости команд
Все
Армавир
Сокол
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
3 россиянина заявлены на 1-й отборочный раунд Лиги Европы, еще 13 – в Лиге конференций
2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
2022.11.15 13:59
«Чайка»: «Говорить о договорном характере матча с «Армавиром» в 2018 году некорректно»
2020.12.12 11:54
«Чемпионат»: арбитр Матюнин получил от директора «Чайки» взятку в размере 200 тысяч рублей
2020.12.11 17:54
13
РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча
2020.12.11 16:47
17
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+