Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Луч
Сокол - Луч: обзор матча 15 июля 2015
Сокол
15.07.2015, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
0 : 1
Завершен
Луч
68'
Д. Гузь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Луч
90'
Замена
Р. Гордиенко
️️️️
Нивалдо
89'
Желтая карточка
А. Довбня
84'
Замена
И. Столбовой
️️️️
Д. Клопков
78'
Желтая карточка
С. Колычев
72'
Замена
А. Гаджибеков
️️️️
М. Зюзин
Замена
М. Андреев
️️️️
М. Трусевич
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гузь
Замена
А. Коротаев
️️️️
В. Романенко
67'
62'
Замена
М. Казанков
️️️️
М. Козлов
Замена
А. Радченко
️️️️
М. Бурченко
46'
Желтая карточка
М. Бурченко
26'
16'
Желтая карточка
С. Пономаренко
7'
Желтая карточка
Р. Славнов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Луч
56
Александр Довбня
ВР
4
Олег Бабенков
ЛЗ
67
Сергей Колычев
ЦЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
15
Максим Зюзин
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
3
Альберт Гаджибеков
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
95
Евгений Белоногов
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
18
Руслан Гордиенко
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
4-4-1-1
16
Федоров
14
Лозенков
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
38
Зинович
8
Бурченко
30
Трусевич
70
Шевчук
77
Романенко
11
Дегтярев
3-3-3-1
56
Довбня
5
Пискунов
55
Гузь
12
Пономаренко
67
Колычев
10
Козлов
4
Бабенков
4
Славнов
44
Клопков
15
Зюзин
6
Нивалдо
30
Трусевич
77
Андреев
77
Андреев
30
Трусевич
77
Романенко
24
Коротаев
24
Коротаев
77
Романенко
8
Бурченко
27
Радченко
27
Радченко
8
Бурченко
6
Нивалдо
18
Гордиенко
18
Гордиенко
6
Нивалдо
15
Зюзин
3
Гаджибеков
3
Гаджибеков
15
Зюзин
10
Козлов
60
Казанков
60
Казанков
10
Козлов
44
Клопков
24
Столбовой
24
Столбовой
44
Клопков
Остались в запасе
Сокол
Луч
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
7
Александр Перченок
ПВ
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Остались в запасе
6
Дмитрий Борисов
ЦП
2
Александр Серасхов
ПЗ
7
Александр Перченок
ПВ
31
Денис Пчелинцев
ВР
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Луч
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Луч
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Умер экс-тренер сборной Литвы, поработавший в пяти российских клубах
13 января
1
Акинфеев вспомнил самый памятный отбитый удар с пенальти, помимо игры с Испанией
2024.04.09 09:54
1
Савин сообщил о мошенничестве экс-директора «Луча» на 13 миллионов рублей
2020.06.23 13:18
1
Саламатов стал игроком «Тамбова»
2020.06.20 12:47
Тихоновецкий – о дисквалификации за наркотики: «Можно было договориться, но РФС устроил показательную порку»
2020.05.06 15:04
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+