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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Сокол
Тюмень - Сокол: обзор матча 11 июля 2015
Тюмень
11.07.2015, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сокол
4'
Х. Мамтов
84'
А. Дегтярев
90+3'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Сокол
90'
+3
ГОЛ! 1:2!
А. Радченко
84'
ГОЛ! 1:1!
А. Дегтярев
76'
Замена
М. Бурченко
️️️️
И. Лозенков
Замена
А. Пустозеров
️️️️
Н. Теленков
75'
Желтая карточка
Д. Кленкин
73'
62'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Д. Зинович
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
60'
58'
Желтая карточка
Д. Зинович
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
А. Серасхов
46'
Замена
М. Трусевич
️️️️
М. Андреев
ГОЛ! 1:0!
Х. Мамтов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Тюмень
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
4
Алексей Пустозеров
ЦП
72
Сергей Кошелев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
19
Георгий Кучиев
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
6
Дмитрий Борисов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
3-2-3-1
35
Телков
4
Локтионов
77
Павленко
7
Нежелев
2
Кичин
30
Таказов
20
Теленков
27
Чудин
4
Кленкин
9
Мамтов
3-2-2-2-1
16
Федоров
29
Горбатюк
14
Лозенков
20
Столяренко
27
Молодцов
2
Серасхов
70
Шевчук
38
Зинович
77
Романенко
77
Андреев
11
Дегтярев
20
Теленков
4
Пустозеров
4
Пустозеров
20
Теленков
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
77
Андреев
30
Трусевич
30
Трусевич
77
Андреев
14
Лозенков
8
Бурченко
8
Бурченко
14
Лозенков
38
Зинович
24
Коротаев
24
Коротаев
38
Зинович
2
Серасхов
27
Радченко
27
Радченко
2
Серасхов
Остались в запасе
Тюмень
Сокол
19
Георгий Кучиев
ЦФ
72
Сергей Кошелев
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
19
Георгий Кучиев
ЦФ
72
Сергей Кошелев
ЦП
1
Вячеслав Граб
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Тюмень - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
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Торпедо Миасс
2 : 0
26.09.2026
Тюмень
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Тюмень
2 : 1
19.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Амкар-Пермь
2 : 3
13.09.2026
Тюмень
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Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
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