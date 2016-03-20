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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Сокол
Спартак-2 - Сокол: обзор матча 20 марта 2016
Спартак-2
20.03.2016, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
4 : 3
Завершен
Сокол
4'
А. Зуев
23'
А. Зуев
24'
А. Зуев
68'
К. Савичев
1'
К. Муллин
16'
В. Романенко
71'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Сокол
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Самсонов
85'
82'
Замена
А. Перченок
️️️️
И. Лозенков
Замена
А. Козлов
️️️️
К. Савичев
72'
71'
Замена
М. Трусевич
️️️️
А. Дегтярев
71'
ГОЛ! 4:3!
М. Андреев
ГОЛ! 4:2!
К. Савичев
68'
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Каюмов
64'
56'
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Бурченко
ГОЛ! 3:2!
А. Зуев
24'
ГОЛ! 2:2!
А. Зуев
23'
16'
ГОЛ! 1:2!
В. Романенко
ГОЛ! 1:1!
А. Зуев
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Муллин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
30
Сергей Песьяков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Артем Самсонов
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
2
Александр Серасхов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-2-2-2-1
30
Песьяков
92
Брызгалов
2
Кутепов
15
Пуцко
4
Савичев
5
Кутин
8
Самсонов
52
Леонтьев
17
Зуев
7
Каюмов
13
Обухов
4-2-2-2
31
Пчелинцев
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
14
Лозенков
34
Сабитов
8
Бурченко
77
Романенко
77
Андреев
9
Муллин
11
Дегтярев
8
Самсонов
94
Тимофеев
94
Тимофеев
8
Самсонов
7
Каюмов
99
Гулиев
99
Гулиев
7
Каюмов
4
Савичев
7
Козлов
7
Козлов
4
Савичев
14
Лозенков
7
Перченок
7
Перченок
14
Лозенков
11
Дегтярев
30
Трусевич
30
Трусевич
11
Дегтярев
8
Бурченко
24
Коротаев
24
Коротаев
8
Бурченко
Остались в запасе
Спартак-2
Сокол
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Главный тренер
Евгений Бушманов
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
47
Михаил Филиппов
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
83
Владислав Пантелеев
ЦП
Остались в запасе
2
Александр Серасхов
ПЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Спартак-2 - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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