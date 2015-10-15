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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Сокол
Оренбург - Сокол: обзор матча 15 октября 2015
Оренбург
15.10.2015, четверг, 15:00
Россия. ФНЛ, 16 тур
2 : 1
Завершен
Сокол
38'
А. Делькин
87'
А. Делькин
25'
А. Дегтярев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Сокол
Желтая карточка
Д. Абакумов
90'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
89'
Желтая карточка
А. Делькин
88'
ГОЛ! 2:1!
А. Делькин
87'
86'
Желтая карточка
М. Бурченко
85'
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Коротаев
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Друзин
83'
Замена
И. Коронов
️️️️
В. Парняков
78'
Замена
С. Бреев
️️️️
Р. Воробьев
68'
67'
Замена
М. Бурченко
️️️️
М. Андреев
51'
Желтая карточка
М. Трусевич
46'
Замена
А. Коротаев
️️️️
А. Радченко
ГОЛ! 1:1!
А. Делькин
38'
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Дегтярев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
26
Фарход Васиев
ЛЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
84
Роман Воробьев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
2
Полуяхтов
10
Парняков
58
Ойеволе
26
Васиев
8
Афонин
12
Малых
84
Воробьев
30
Друзин
88
Маркелов
90
Делькин
3-3-2-2
16
Федоров
27
Молодцов
29
Горбатюк
20
Столяренко
34
Сабитов
70
Шевчук
30
Трусевич
77
Романенко
77
Андреев
11
Дегтярев
27
Радченко
84
Воробьев
23
Бреев
23
Бреев
84
Воробьев
10
Парняков
14
Коронов
14
Коронов
10
Парняков
30
Друзин
14
Аппаев
14
Аппаев
30
Друзин
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
77
Андреев
8
Бурченко
8
Бурченко
77
Андреев
Коротаев
9
Муллин
9
Муллин
Коротаев
27
Радченко
24
Коротаев
24
Коротаев
27
Радченко
Остались в запасе
Оренбург
Сокол
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Александр Руденко
ВР
3
Камалутдин Ахмедов
ЦП
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Оренбург - Сокол
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Сокол
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1 : 2
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0 : 1
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Газовик
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