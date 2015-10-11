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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Томь
Сокол - Томь: обзор матча 11 октября 2015
Сокол
11.10.2015, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 15 тур
1 : 2
Завершен
Томь
31'
А. Дегтярев (П)
36'
А. Саная
83'
А. Пугин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Томь
90'
+2
Замена
А. Черевко
️️️️
С. Кузнецов
86'
Замена
В. Чуперка
️️️️
А. Пугин
83'
ГОЛ! 1:2!
А. Пугин
81'
Замена
Д. Голубов
️️️️
К. Погребняк
Замена
К. Муллин
️️️️
А. Радченко
70'
Замена
А. Коротаев
️️️️
М. Андреев
61'
46'
Замена
Д. Чалов
️️️️
Г. Нуров
36'
ГОЛ! 1:1!
А. Саная
31'
Желтая карточка
А. Лях
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дегтярев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Томь
77
Олег Чуваев
ВР
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
32
Анзор Саная
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
4
Даниил Чалов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
26
Александр Черевко
ЦФ
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
70
Шевчук
34
Сабитов
30
Трусевич
77
Андреев
77
Романенко
11
Дегтярев
27
Радченко
3-2-2-1-2
77
Чуваев
22
Тен
26
Бендзь
11
Темников
90
Лях
44
Башкиров
10
Кузнецов
17
Пугин
94
Нуров
32
Саная
9
Погребняк
27
Радченко
9
Муллин
9
Муллин
27
Радченко
77
Андреев
24
Коротаев
24
Коротаев
77
Андреев
94
Нуров
4
Чалов
4
Чалов
94
Нуров
17
Пугин
92
Чуперка
92
Чуперка
17
Пугин
10
Кузнецов
26
Черевко
26
Черевко
10
Кузнецов
9
Погребняк
85
Голубов
85
Голубов
9
Погребняк
Остались в запасе
Сокол
Томь
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
Остались в запасе
25
Артем Ярмолицкий
ЦЗ
1
Алексей Солосин
ВР
30
Михаил Башилов
ПЗ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Томь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
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Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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