Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - СКА-Хабаровск
Сокол - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 ноября 2015
Сокол
15.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
29'
А. Горбатюк
60'
А. Радченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - СКА-Хабаровск
Замена
А. Перченок
️️️️
С. Шевчук
90'
+1
Желтая карточка
А. Дегтярев
84'
Желтая карточка
Д. Пчелинцев
79'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Коротаев
74'
67'
Замена
В. Сорокин
️️️️
Г. Ходжава
ГОЛ! 2:0!
А. Радченко
60'
Желтая карточка
М. Трусевич
58'
Замена
А. Дегтярев
️️️️
М. Андреев
54'
53'
Желтая карточка
С. Нестеренко
46'
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
К. Аладашвили
46'
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
П. Карасев
46'
Замена
А. Киреев
️️️️
К. Базелюк
45'
+4
Желтая карточка
Н. Безлихотнов
ГОЛ! 1:0!
А. Горбатюк
29'
25'
Желтая карточка
К. Аладашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Иван Лозенков
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Максим Андреев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
23
Сергей Ваганов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
3-3-2-2
31
Пчелинцев
14
Лозенков
29
Горбатюк
27
Молодцов
30
Трусевич
70
Шевчук
34
Сабитов
77
Андреев
77
Романенко
27
Радченко
24
Коротаев
3-3-2-1-1
99
Дюпин
11
Аладашвили
5
Нестеренко
3
Удалый
10
Никифоров
18
Карасев
85
Попов
23
Ваганов
28
Ходжава
90
Безлихотнов
10
Базелюк
70
Шевчук
7
Перченок
7
Перченок
70
Шевчук
24
Коротаев
8
Бурченко
8
Бурченко
24
Коротаев
77
Андреев
11
Дегтярев
11
Дегтярев
77
Андреев
10
Базелюк
88
Киреев
88
Киреев
10
Базелюк
28
Ходжава
15
Сорокин
15
Сорокин
28
Ходжава
11
Аладашвили
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
11
Аладашвили
18
Карасев
23
Гатикоев
23
Гатикоев
18
Карасев
Остались в запасе
Сокол
СКА-Хабаровск
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Александр Григорян
Остались в запасе
6
Дмитрий Борисов
ЦП
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Александр Григорян
Статистика матча Сокол - СКА-Хабаровск
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
СКА-Хабаровск
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+