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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Зенит-2
Сокол - Зенит-2: обзор матча 07 апреля 2016
Сокол
07.04.2016, четверг, 19:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Зенит-2
87'
Замена
И. Кубышкин
️️️️
М. Палиенко
77'
Замена
К. Зырянов
️️️️
А. Попов
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Серасхов
75'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Дегтярев
68'
67'
Замена
П. Киреенко
️️️️
П. Осипов
67'
Замена
Н. Саламатов
️️️️
Р. Шейдаев
Замена
С. Шевчук
️️️️
А. Перченок
67'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
2
Александр Серасхов
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Перченок
ПВ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Зенит-2
23
Егор Бабурин
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Артем Вяткин
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
73
Павел Осипов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
88
Дмитрий Богаев
ЦП
99
Максим Палиенко
АП
18
Артем Попов
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Максим Андреев
АП
Зенит-2
29
Михаил Мжельский
ВР
63
Даниил Майков
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
10
Никита Саламатов
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
4-2-2-2
31
Пчелинцев
2
Серасхов
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
30
Трусевич
34
Сабитов
77
Романенко
7
Перченок
24
Коротаев
11
Дегтярев
4-3-2-1
23
Бабурин
55
Вяткин
58
Зуев
33
Йованович
4
Васильев
73
Осипов
5
Зинков
88
Богаев
18
Попов
99
Палиенко
7
Шейдаев
11
Дегтярев
77
Андреев
77
Андреев
11
Дегтярев
2
Серасхов
8
Бурченко
8
Бурченко
2
Серасхов
7
Перченок
70
Шевчук
70
Шевчук
7
Перченок
7
Шейдаев
10
Саламатов
10
Саламатов
7
Шейдаев
73
Осипов
13
Киреенко
13
Киреенко
73
Осипов
99
Палиенко
13
Кубышкин
13
Кубышкин
99
Палиенко
18
Попов
18
Зырянов
18
Зырянов
18
Попов
Остались в запасе
Сокол
Зенит-2
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
63
Даниил Майков
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
63
Даниил Майков
ЦЗ
29
Михаил Мжельский
ВР
40
Юрий Бавин
ЦП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Сокол - Зенит-2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Роман Чернов
(Москва)
Стадион:
Локомотив
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