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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Армавир
Сокол - Армавир: обзор матча 21 ноября 2015
Сокол
21.11.2015, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 0
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Армавир
90'
Замена
К. Морозов
️️️️
И. Чежия
88'
Желтая карточка
И. Мамаханов
84'
Замена
Д. Буранов
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
А. Дегтярев
79'
72'
Замена
И. Геперидзе
️️️️
Д. Рыжов
Замена
К. Муллин
️️️️
С. Шевчук
72'
63'
Желтая карточка
Т. Царикаев
Желтая карточка
М. Бурченко
60'
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Молодцов
52'
Замена
М. Бурченко
️️️️
А. Коротаев
46'
39'
Желтая карточка
А. Амбарцумян
24'
Желтая карточка
Е. Тараканов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
4-2-1-3
31
Пчелинцев
20
Столяренко
29
Горбатюк
14
Лозенков
27
Молодцов
34
Сабитов
70
Шевчук
77
Романенко
24
Коротаев
11
Дегтярев
27
Радченко
3-3-2-1
27
Комаров
20
Дугалич
55
Тараканов
19
Алексанян
23
Мамаханов
17
Царикаев
24
Мирошниченко
17
Васильев
63
Рыжов
10
Амбарцумян
27
Молодцов
77
Андреев
77
Андреев
27
Молодцов
24
Коротаев
8
Бурченко
8
Бурченко
24
Коротаев
70
Шевчук
9
Муллин
9
Муллин
70
Шевчук
17
Васильев
88
Буранов
88
Буранов
17
Васильев
3
Чежия
99
Морозов
99
Морозов
3
Чежия
63
Рыжов
11
Геперидзе
11
Геперидзе
63
Рыжов
Остались в запасе
Сокол
Армавир
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
15
Никита Хохлов
ЦЗ
6
Дмитрий Борисов
ЦП
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
88
Леван Джаркава
ПП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Армавир
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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