Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6 млн

Уссама Идрисси - статистика

Пачука
26 февраля 1996 (30)
#11 | Нападающий
183 см | 78 кг
Марокко | Нидерланды
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
27
4
6
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Фейеноорд
0 : 1
28.05.2023
Витесс
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Эммен
1 : 3
21.05.2023
Фейеноорд
1' - 58'
30'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Фейеноорд
3 : 0
14.05.2023
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
15'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Экселсиор
0 : 2
07.05.2023
Фейеноорд
1' - 88'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд
3 : 1
23.04.2023
Утрехт
1' - 77'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Камбур
0 : 3
16.04.2023
Фейеноорд
1' - 72'
51'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
5 : 1
09.04.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
39'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Аякс
2 : 3
19.03.2023
Фейеноорд
1' - 76'
27'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Фейеноорд
2 : 1
12.03.2023
Волендам
1' - 76'
68'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Фейеноорд
1 : 0
04.03.2023
Гронинген
1' - 90'
88'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Фортуна
2 : 4
26.02.2023
Фейеноорд
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
2 : 1
18.02.2023
АЗ Алкмаар
1' - 54'
45'
45'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
1' - 60'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
2 : 2
05.02.2023
ПСВ
71' - 90'
82, 90'
90'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Твенте
1 : 1
29.01.2023
Фейеноорд
76' - 90'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
2 : 0
25.01.2023
НЕК
38' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Фейеноорд
1 : 1
22.01.2023
Аякс
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Гронинген
0 : 3
15.01.2023
Фейеноорд
82' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Утрехт
1 : 1
08.01.2023
Фейеноорд
33' - 90'
45'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
НЕК
1 : 1
02.10.2022
Фейеноорд
1' - 62'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
ПСВ
4 : 3
18.09.2022
Фейеноорд
1' - 56'
3'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Фейеноорд
3 : 0
11.09.2022
Спарта
1' - 64'
35'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 4
03.09.2022
Фейеноорд
74' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Фейеноорд
4 : 0
27.08.2022
Эммен
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
21.08.2022
Фейеноорд
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
63' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Витесс
2 : 5
07.08.2022
Фейеноорд
65' - 90'
Главные новости
ЦСКА потерял защитника из-за травмы в товарищеском матче
16:11
Дерзкий пост Ямаля после победы на «Уэмбли»
15:47
3
39-летний Тошич подписал контракт с российским клубом
15:15
2
У Холанда есть два варианта на случай понижения «Манчестер Сити» в нон-лигу
14:59
1
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
1
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
3
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+