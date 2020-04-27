Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Тамаш Хайнал - статистика

Завершил карьеру
15 марта 1981 (45), Эштергром
#15 | Полузащитник
168 см | 64 кг
Венгрия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штутгарт
13
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 31 тур
Аугсбург
3 : 0
27.04.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Штутгарт
2 : 1
21.04.2013
Фрайбург
83' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Штутгарт
2 : 0
14.04.2013
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
0 : 0
07.04.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Штутгарт
1 : 2
30.03.2013
Боруссия Д
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Айнтрахт
1 : 2
17.03.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Штутгарт
0 : 1
10.03.2013
Гамбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Байер
2 : 1
02.03.2013
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фортуна
3 : 1
02.02.2013
Штутгарт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Штутгарт
0 : 2
27.01.2013
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 18 тур
Вольфсбург
2 : 0
19.01.2013
Штутгарт
1' - 68'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Майнц
3 : 1
15.12.2012
Штутгарт
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
3 : 1
08.12.2012
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
01.12.2012
Штутгарт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2 : 1
28.11.2012
Аугсбург
62' - 90'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Фрайбург
3 : 0
25.11.2012
Штутгарт
82' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Боруссия М
1 : 2
17.11.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
2 : 4
11.11.2012
Ганновер-96
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия Д
0 : 0
03.11.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
2 : 1
28.10.2012
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 1
21.10.2012
Штутгарт
80' - 90'
30'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 2
07.10.2012
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
0 : 2
29.09.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Штутгарт
0 : 3
26.09.2012
Хоффенхайм
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
2 : 2
23.09.2012
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 3 тур
Штутгарт
0 : 0
15.09.2012
Фортуна
1' - 86'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Бавария
6 : 1
02.09.2012
Штутгарт
1' - 46'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Штутгарт
0 : 1
25.08.2012
Вольфсбург
1' - 46'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
4
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
3
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
82
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+