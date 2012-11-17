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Боруссия М - Штутгарт
Боруссия М - Штутгарт: обзор матча 17 ноября 2012
Боруссия М
17.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 12 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
7'
М. Штранцль
8'
М. Харник
72'
Р. Брауверс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Штутгарт
Желтая карточка
А. Домингес
90'
+3
90'
+2
Замена
А. Рюдигер
️️️️
З. Кузманович
Желтая карточка
И. Де Камарго
82'
Желтая карточка
Т. Маркс
81'
77'
Желтая карточка
С. Оказаки
Замена
П. Млапа
️️️️
Л. Рупп
76'
72'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Брауверс
67'
Желтая карточка
З. Кузманович
66'
Желтая карточка
И. Траоре
66'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
Замена
И. Де Камарго
️️️️
М. Ханке
66'
Замена
Р. Брауверс
️️️️
Т. Янчке
46'
44'
Желтая карточка
С. Таски
8'
ГОЛ! 1:1!
М. Харник
Пас отдал
К. Молинаро
ГОЛ! 1:0!
М. Штранцль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Торбен Маркс
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Майк Ханке
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-1-1
1
тер Стеген
18
Домингес
6
Нордтвейт
39
Штранцль
17
Вендт
24
Янчке
18
Аранго
10
Рупп
14
Маркс
7
Херрманн
9
Ханке
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Родригес
35
Таски
2
Сакаи
3
Молинаро
8
Кузманович
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
24
Янчке
4
Брауверс
4
Брауверс
24
Янчке
9
Ханке
9
Де Камарго
9
Де Камарго
9
Ханке
10
Рупп
26
Млапа
26
Млапа
10
Рупп
8
Кузманович
22
Рюдигер
22
Рюдигер
8
Кузманович
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
Остались в запасе
Боруссия М
Штутгарт
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
38
Толга Чигерчи
ОП
33
Кристофер Хаймерот
ВР
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия М - Штутгарт
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Вайнер
(Гюйсен)
Стадион:
Боруссия-Парк
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