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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Боруссия Д
Штутгарт - Боруссия Д: обзор матча 30 марта 2013
Штутгарт
30.03.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия Д
63'
А. Максим
29'
Л. Пищек
82'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Боруссия Д
Замена
Ф. Македа
️️️️
А. Бока
89'
84'
Желтая карточка
К. Гросскройц
83'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
М. Гетце
82'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Л. Пищек
Желтая карточка
А. Бока
81'
Замена
Б. Рёкер
️️️️
А. Максим
73'
70'
Желтая карточка
М. Гетце
Вторая желтая
Г. Нидермайер
70'
ГОЛ! 1:1!
А. Максим
Пас отдал
К. Гентнер
63'
60'
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
И. Гюндоган
Желтая карточка
Г. Нидермайер
33'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пищек
Пас отдал
М. Ройс
24'
Замена
Л. Пищек
️️️️
М. Шмельцер
Желтая карточка
М. Харник
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
8
Нури Шахин
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Себастьян Кель
ОП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
33
Лопес
22
Рюдигер
5
Нидермайер
15
Бока
2
Сакаи
44
Максим
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
4-3-2-1
1
Вайденфеллер
28
Сантана
3
Суботич
5
Бендер
29
Шмельцер
8
Шахин
20
Гюндоган
6
Гросскройц
18
Ройс
27
Гетце
9
Левандовски
44
Максим
12
Рёкер
12
Рёкер
44
Максим
15
Бока
9
Македа
9
Македа
15
Бока
29
Шмельцер
26
Пищек
26
Пищек
29
Шмельцер
20
Гюндоган
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
20
Гюндоган
27
Гетце
20
Шибер
20
Шибер
27
Гетце
Остались в запасе
Штутгарт
Боруссия Д
8
Рани Хедира
ОП
22
Марк Циглер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
8
Рани Хедира
ОП
22
Марк Циглер
ВР
2
Тим Хогланд
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
22
Митчелл Лангерак
ВР
5
Себастьян Кель
ОП
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Штутгарт - Боруссия Д
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
МХПАрена
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