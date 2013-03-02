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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 02 марта 2013
Байер
02.03.2013, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Штутгарт
82'
Ш. Кисслинг (П)
86'
Л. Бендер
12'
В. Ибишевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Штутгарт
90'
Замена
А. Максим
️️️️
В. Квист
89'
Желтая карточка
К. Молинаро
88'
Желтая карточка
В. Ибишевич
86'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Р. Хольцхаушер
ГОЛ! 2:1!
Л. Бендер
86'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ш. Кисслинг
82'
Замена
А. Милик
️️️️
С. Сэм
79'
45'
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Ш. Райнарц
45'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
28'
Желтая карточка
Г. Кастро
19'
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Ибишевич
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
11'
Замена
Д. Швааб
️️️️
О. Топрак
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
7
Райнарц
2
Вольшайд
21
Топрак
3
Кадлец
8
Бендер
8
Кастро
20
Шюррле
33
Сэм
11
Кисслинг
4-3-1-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
22
Рюдигер
35
Таски
15
Бока
6
Квист
4
Гентнер
10
Хольцхаушер
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
21
Топрак
5
Швааб
5
Швааб
21
Топрак
7
Райнарц
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Райнарц
33
Сэм
30
Милик
30
Милик
33
Сэм
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
6
Квист
44
Максим
44
Максим
6
Квист
10
Хольцхаушер
9
Македа
9
Македа
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Бай-Арена
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