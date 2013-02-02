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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фортуна - Штутгарт
Фортуна - Штутгарт: обзор матча 02 февраля 2013
Фортуна
02.02.2013, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
3 : 1
Завершен
Штутгарт
10'
Р. Крузе
37'
Р. Крузе
76'
О. Финк
60'
К. Гентнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фортуна - Штутгарт
Замена
А. Беллингаузен
️️️️
Р. Крузе
90'
80'
Желтая карточка
Ф. Лопес
Замена
Д. Шахин
️️️️
Ш. Райзингер
80'
ГОЛ! 3:1!
О. Финк
76'
71'
Замена
С. Оказаки
️️️️
Т. Торун
Замена
О. Финк
️️️️
К. Илсе
67'
66'
Желтая карточка
В. Квист
60'
ГОЛ! 2:1!
К. Гентнер
Пас отдал
И. Траоре
Желтая карточка
Р. Крузе
55'
46'
Замена
Ф. Македа
️️️️
Т. Хайнал
46'
Замена
И. Траоре
️️️️
Р. Хольцхаушер
39'
Желтая карточка
Г. Сакаи
ГОЛ! 2:0!
Р. Крузе
37'
Желтая карточка
С. Малезас
13'
ГОЛ! 1:0!
Р. Крузе
Пас отдал
Р. Теше
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
13
Фабиан Гифер
ВР
31
Мартин Латка
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
13
Стилянос Малезас
ЦЗ
15
Йохан ван ден Берг
ЦЗ
17
Андреас Ламбертц
ЦП
13
Адам Бодзек
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
10
Кен Илсе
ЦФ
27
Штефан Райзингер
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Норберт Майер
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фортуна
1
Роберт Альмер
ВР
29
Хуанан
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
11
Аксель Беллингаузен
ЦП
10
Генки Омае
ЦП
7
Оливер Финк
ЦП
9
Дани Шахин
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
4-3-3
13
Гифер
31
Латка
13
Малезас
15
ван ден Берг
27
Балогун
17
Ламбертц
13
Бодзек
8
Теше
10
Крузе
27
Райзингер
10
Илсе
4-4-1-1
26
Ульрайх
2
Сакаи
35
Таски
33
Лопес
3
Молинаро
10
Хольцхаушер
6
Квист
4
Гентнер
15
Хайнал
8
Торун
11
Ибишевич
10
Крузе
11
Беллингаузен
11
Беллингаузен
10
Крузе
27
Райзингер
9
Шахин
9
Шахин
27
Райзингер
10
Илсе
7
Финк
7
Финк
10
Илсе
10
Хольцхаушер
16
Траоре
16
Траоре
10
Хольцхаушер
8
Торун
30
Оказаки
30
Оказаки
8
Торун
15
Хайнал
9
Македа
9
Македа
15
Хайнал
Остались в запасе
Фортуна
Штутгарт
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
7
Кевин Штегер
АП
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
29
Хуанан
ЦЗ
10
Генки Омае
ЦП
1
Роберт Альмер
ВР
28
Тобиас Левелс
ПЗ
Остались в запасе
7
Кевин Штегер
АП
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
2
Тим Хогланд
ПЗ
Главный тренер
Норберт Майер
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фортуна - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
- : -
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Германия. Третья Лига, 9 тур
Пройссен
1 : 2
14.10.2026
Фортуна
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Вольфганг Штарк
(Эрголдинг)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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