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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 25 ноября 2012
Фрайбург
25.11.2012, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Штутгарт
22'
Я. Розенталь
67'
П. Крмас
74'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
М. Муйджа
90'
+1
Желтая карточка
К. Геде
90'
89'
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
И. Сантини
️️️️
Я. Розенталь
88'
Замена
К. Геде
️️️️
С. Макиади
84'
82'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
К. Гентнер
Замена
Й. Флум
️️️️
Ф. Дианье
81'
77'
Замена
Р. Хольцхаушер
️️️️
М. Харник
ГОЛ! 3:0!
М. Крузе
Пас отдал
Д. Калиджиури
74'
71'
Желтая карточка
Ф. Хавьер Родригес
ГОЛ! 2:0!
П. Крмас
67'
62'
Замена
И. Траоре
️️️️
З. Кузманович
27'
Желтая карточка
С. Оказаки
ГОЛ! 1:0!
Я. Розенталь
Пас отдал
Д. Шмид
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Оливер Сорг
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
31
Карим Геде
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
9
Себастьян Фрайс
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
3-2-2-2-1
1
Бауманн
25
Сорг
11
Крмас
3
Дианье
7
Шмид
23
Муйджа
23
Шустер
16
Макиади
10
Розенталь
20
Калиджиури
10
Крузе
4-3-3
26
Ульрайх
3
Родригес
35
Таски
2
Сакаи
3
Молинаро
4
Гентнер
6
Квист
8
Кузманович
11
Ибишевич
30
Оказаки
22
Харник
16
Макиади
31
Геде
31
Геде
16
Макиади
3
Дианье
23
Флум
23
Флум
3
Дианье
10
Розенталь
18
Сантини
18
Сантини
10
Розенталь
8
Кузманович
16
Траоре
16
Траоре
8
Кузманович
4
Гентнер
15
Хайнал
15
Хайнал
4
Гентнер
22
Харник
10
Хольцхаушер
10
Хольцхаушер
22
Харник
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Александер Шволов
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
9
Себастьян Фрайс
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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