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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Аугсбург
Штутгарт - Аугсбург: обзор матча 28 ноября 2012
Штутгарт
28.11.2012, среда, 23:00
Германия. Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
11'
И. Траоре
69'
В. Ибишевич
44'
К. Чжа-Чеол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Аугсбург
82'
Замена
Ш. Хайн
️️️️
А. Оттль
Замена
З. Кузманович
️️️️
К. Гентнер
70'
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
И. Траоре
69'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Р. Хольцхаушер
62'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
59'
57'
Замена
А. Бансе
️️️️
Т. Оэрль
46'
Замена
М. Петржела
️️️️
М. Де Йонг
Замена
Т. Торун
️️️️
М. Харник
46'
44'
ГОЛ! 1:1!
К. Чжа-Чеол
Пас отдал
А. Оттль
31'
Желтая карточка
Д. Санко
ГОЛ! 1:0!
И. Траоре
Пас отдал
В. Ибишевич
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
3
Джибрил Санко
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
10
Даниэль Байер
ЦП
13
Саша Мельдерс
ЦФ
20
Торстен Оэрль
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
20
Ронни Филп
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
11
Милан Петржела
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
16
Штефан Хайн
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
3
Молинаро
35
Таски
5
Нидермайер
2
Сакаи
10
Хольцхаушер
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-3-2
30
Амзиф
22
Озтрзолек
18
Кальсен-Бракер
24
Клаван
3
Санко
71
Де Йонг
10
Ку Чжа-Чеол
16
Оттль
10
Байер
20
Оэрль
13
Мельдерс
4
Гентнер
8
Кузманович
8
Кузманович
4
Гентнер
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
22
Харник
8
Торун
8
Торун
22
Харник
16
Оттль
16
Хайн
16
Хайн
16
Оттль
71
Де Йонг
11
Петржела
11
Петржела
71
Де Йонг
20
Оэрль
30
Бансе
30
Бансе
20
Оэрль
Остались в запасе
Штутгарт
Аугсбург
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
20
Ронни Филп
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Александр Маннингер
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
20
Ронни Филп
ЦЗ
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Александр Маннингер
ВР
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Штутгарт - Аугсбург
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
МХПАрена
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