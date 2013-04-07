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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Штутгарт
Ганновер-96 - Штутгарт: обзор матча 07 апреля 2013
Ганновер-96
07.04.2013, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Штутгарт
79'
Замена
Ф. Македа
️️️️
И. Траоре
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
С. Пинту
78'
66'
Замена
В. Квист
️️️️
С. Оказаки
Замена
М. Абделлауе
️️️️
Х. Сакаи
62'
Замена
К. Хагги
️️️️
Й. Джуру
51'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
6
Стивен Черундоло
ПЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
34
Константин Рауш
ЛП
18
Сержиу Пинту
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
Главный тренер
Мирко Сломка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
5
Карим Хагги
ЦЗ
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
25
Мохаммед Абделлауе
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
3-2-2-2
20
Цилер
4
Хоффманн
19
Шульц
15
Поконьоли
5
Джуру
2
Сакаи
34
Рауш
18
Пинту
11
Конан
92
Диуф
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
22
Рюдигер
35
Таски
15
Бока
3
Молинаро
4
Гентнер
44
Максим
16
Траоре
11
Ибишевич
30
Оказаки
5
Джуру
5
Хагги
5
Хагги
5
Джуру
18
Пинту
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
18
Пинту
2
Сакаи
25
Абделлауе
25
Абделлауе
2
Сакаи
30
Оказаки
6
Квист
6
Квист
30
Оказаки
16
Траоре
9
Македа
9
Македа
16
Траоре
Остались в запасе
Ганновер-96
Штутгарт
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
14
Маркус Миллер
ВР
23
Софиан Шахед
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Марк Циглер
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Мирко Сломка
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Ганновер-96 - Штутгарт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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