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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Нюрнберг - Штутгарт
Нюрнберг - Штутгарт: обзор матча 29 сентября 2012
Нюрнберг
29.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Штутгарт
1'
В. Ибишевич
75'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нюрнберг - Штутгарт
86'
Желтая карточка
Г. Сакаи
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Харник
Пас отдал
В. Ибишевич
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Гебхарт
72'
63'
Замена
А. Бока
️️️️
К. Молинаро
58'
Замена
Какау
️️️️
И. Траоре
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Франтц
57'
46'
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
С. Таски
29'
Желтая карточка
К. Молинаро
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Антонио
16'
1'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЛП
6
Вилльям Квист
ОП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
11
Ведад Ибишевич
ПП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
18
Какау
ЦФ
4-4-1-1
1
Шефер
22
Пинола
4
Антонио
5
Клозе
22
Чендлер
3
Симонс
8
Франтц
36
Коэн
10
Гебхарт
10
Кийотаке
17
Пекхарт
4-1-3-1-1
26
Ульрайх
35
Таски
2
Сакаи
5
Нидермайер
3
Молинаро
6
Квист
11
Ибишевич
4
Гентнер
10
Хольцхаушер
16
Траоре
22
Харник
8
Франтц
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Франтц
4
Антонио
5
Балич
5
Балич
4
Антонио
10
Гебхарт
91
Полтер
91
Полтер
10
Гебхарт
3
Молинаро
15
Бока
15
Бока
3
Молинаро
35
Таски
3
Родригес
3
Родригес
35
Таски
16
Траоре
18
Какау
18
Какау
16
Траоре
Остались в запасе
Нюрнберг
Штутгарт
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Главный тренер
Дитер Хекинг
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
4
Пер Нильссон
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Нюрнберг - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Макс-Морлок-Стадион
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