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Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 03 ноября 2012
Боруссия Д
03.11.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Штутгарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
90'
+3
Желтая карточка
К. Гентнер
90'
+2
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
В. Ибишевич
88'
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
Замена
И. Перишич
️️️️
М. Ройс
76'
71'
Желтая карточка
В. Ибишевич
70'
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
Ю. Шибер
️️️️
К. Гросскройц
56'
21'
Желтая карточка
В. Квист
Замена
М. Ляйтнер
️️️️
С. Кель
20'
18'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
5
Себастьян Кель
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Боруссия Д
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
20
Юлиан Шибер
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вайденфеллер
29
Шмельцер
3
Суботич
15
Хуммельс
26
Пищек
5
Кель
6
Гросскройц
20
Гюндоган
27
Гетце
18
Ройс
9
Левандовски
4-3-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
35
Таски
2
Сакаи
15
Бока
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
6
Квист
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
18
Ройс
14
Перишич
14
Перишич
18
Ройс
5
Кель
78
Ляйтнер
78
Ляйтнер
5
Кель
6
Гросскройц
20
Шибер
20
Шибер
6
Гросскройц
11
Ибишевич
3
Родригес
3
Родригес
11
Ибишевич
10
Хольцхаушер
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Хольцхаушер
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Главный тренер
Юрген Клопп
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
22
Митчелл Лангерак
ВР
28
Фелипе Сантана
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
21
Оливер Кирх
ПП
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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