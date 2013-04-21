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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Фрайбург
Штутгарт - Фрайбург: обзор матча 21 апреля 2013
Штутгарт
21.04.2013, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Фрайбург
33'
К. Гентнер
42'
В. Ибишевич
88'
И. Сантини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Фрайбург
Замена
С. Оказаки
️️️️
И. Траоре
88'
88'
ГОЛ! 2:1!
И. Сантини
Замена
Т. Хайнал
️️️️
А. Максим
83'
Замена
Ф. Македа
️️️️
В. Ибишевич
81'
69'
Желтая карточка
И. Хен
67'
Желтая карточка
М. Гинтер
63'
Замена
И. Сантини
️️️️
К. Геде
57'
Замена
Й. Флум
️️️️
Ю. Шустер
48'
Замена
И. Хен
️️️️
П. Крмас
ГОЛ! 2:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
М. Харник
42'
ГОЛ! 1:0!
К. Гентнер
Пас отдал
М. Харник
33'
27'
Желтая карточка
Ю. Шустер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
3
Фаллу Дианье
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
44
Марк Лаис
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
18
Иван Сантини
ЦФ
3-2-2-1-2
26
Ульрайх
5
Нидермайер
2
Сакаи
22
Рюдигер
3
Молинаро
15
Бока
4
Гентнер
44
Максим
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-3-1
1
Бауманн
28
Гинтер
11
Крмас
3
Дианье
23
Муйджа
30
Гюнтер
23
Шустер
16
Макиади
31
Геде
10
Крузе
44
Максим
15
Хайнал
15
Хайнал
44
Максим
16
Траоре
30
Оказаки
30
Оказаки
16
Траоре
11
Ибишевич
9
Македа
9
Македа
11
Ибишевич
11
Крмас
21
Хен
21
Хен
11
Крмас
23
Шустер
23
Флум
23
Флум
23
Шустер
31
Геде
18
Сантини
18
Сантини
31
Геде
Остались в запасе
Штутгарт
Фрайбург
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Андре Вайс
ВР
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
Остались в запасе
44
Марк Лаис
ЦП
33
Даниэль Бац
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Штутгарт - Фрайбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
МХПАрена
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