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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гамбург - Штутгарт
Гамбург - Штутгарт: обзор матча 21 октября 2012
Гамбург
21.10.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
0 : 1
Завершен
Штутгарт
30'
В. Ибишевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Штутгарт
87'
Замена
Ф. Хавьер Родригес
️️️️
И. Траоре
Замена
П. Шарнер
️️️️
Х. Сон
85'
84'
Желтая карточка
В. Ибишевич
80'
Замена
Т. Хайнал
️️️️
Р. Хольцхаушер
Замена
М. Берг
️️️️
М. Бадель
74'
58'
Желтая карточка
Р. Хольцхаушер
Замена
М. Байстер
️️️️
П. Ирачек
46'
45'
Замена
К. Молинаро
️️️️
А. Бока
30'
ГОЛ! 0:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Т. Хайнал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Петр Ирачек
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
3-4-2-1
15
Адлер
16
Вестерманн
2
Дикмайер
28
Мансьенн
7
Янсен
47
Бадель
30
Арслан
8
Ирачек
7
Сон
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
4-3-1-2
26
Ульрайх
2
Сакаи
5
Нидермайер
35
Таски
15
Бока
10
Хольцхаушер
6
Квист
4
Гентнер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
7
Сон
20
Шарнер
20
Шарнер
7
Сон
47
Бадель
33
Берг
33
Берг
47
Бадель
8
Ирачек
9
Байстер
9
Байстер
8
Ирачек
15
Бока
3
Молинаро
3
Молинаро
15
Бока
16
Траоре
3
Родригес
3
Родригес
16
Траоре
10
Хольцхаушер
15
Хайнал
15
Хайнал
10
Хольцхаушер
Остались в запасе
Гамбург
Штутгарт
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
22
Марк Циглер
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
3
Деннис Аого
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
8
Здравко Кузманович
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Гамбург - Штутгарт
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Фолькспаркштадион
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