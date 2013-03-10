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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гамбург
Штутгарт - Гамбург: обзор матча 10 марта 2013
Штутгарт
10.03.2013, воскресенье, 20:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Гамбург
50'
А. Руднев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гамбург
Желтая карточка
В. Ибишевич
85'
84'
Замена
Т. Арслан
️️️️
П. Скьельбред
Замена
Ф. Македа
️️️️
И. Траоре
73'
72'
Желтая карточка
А. Руднев
71'
Замена
Х. Сон
️️️️
Д. Аого
Желтая карточка
Г. Нидермайер
65'
64'
Замена
С. Райкович
️️️️
Х. Вестерманн
50'
ГОЛ! 0:1!
А. Руднев
Пас отдал
Д. Дикмайер
Замена
С. Оказаки
️️️️
Р. Хольцхаушер
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
22
Мартин Харник
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
7
Марсель Янсен
ЛП
8
Томас Ринкон
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Гамбург
30
Свен Нойхаус
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
35
Таски
5
Нидермайер
22
Рюдигер
4
Гентнер
6
Квист
10
Хольцхаушер
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
4-4-1-1
15
Адлер
2
Дикмайер
25
Брума
3
Аого
16
Вестерманн
8
Ринкон
47
Бадель
5
Скьельбред
7
Янсен
8
ван дер Ваарт
9
Руднев
10
Хольцхаушер
30
Оказаки
30
Оказаки
10
Хольцхаушер
16
Траоре
9
Македа
9
Македа
16
Траоре
16
Вестерманн
41
Райкович
41
Райкович
16
Вестерманн
5
Скьельбред
30
Арслан
30
Арслан
5
Скьельбред
3
Аого
7
Сон
7
Сон
3
Аого
Остались в запасе
Штутгарт
Гамбург
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
33
Фелипе Лопес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
30
Свен Нойхаус
ВР
8
Петр Ирачек
ЦП
20
Гойко Качар
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Штутгарт - Гамбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
МХПАрена
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