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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Байер
Штутгарт - Байер: обзор матча 07 октября 2012
Штутгарт
07.10.2012, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Байер
19'
В. Ибишевич (П)
55'
В. Ибишевич
13'
Ш. Кисслинг
59'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Байер
78'
Замена
С. Сэм
️️️️
А. Шюррле
Замена
З. Кузманович
️️️️
Р. Хольцхаушер
77'
76'
Замена
Х. Хосогаи
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Т. Торун
️️️️
И. Траоре
69'
62'
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Д. Карвахаль
59'
ГОЛ! 2:2!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
М. Кадлец
58'
Желтая карточка
Ф. Вольшайд
ГОЛ! 2:1!
В. Ибишевич
Пас отдал
Р. Хольцхаушер
55'
Желтая карточка
Г. Сакаи
35'
Желтая карточка
Г. Нидермайер
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ибишевич
19'
18'
Желтая карточка
С. Рольфес
13'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Кисслинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
2
Готоку Сакаи
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
6
Вилльям Квист
ЦП
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Байер
1
Бернд Лено
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
15
Тамаш Хайнал
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
18
Какау
ЦФ
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
33
Сидней Сэм
ПП
7
Ренато Аугусто
ПП
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
3
Родригес
2
Сакаи
6
Квист
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
16
Траоре
22
Харник
11
Ибишевич
3-2-3-1-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
14
Карвахаль
3
Кадлец
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
38
Беллараби
11
Кисслинг
10
Хольцхаушер
8
Кузманович
8
Кузманович
10
Хольцхаушер
16
Траоре
8
Торун
8
Торун
16
Траоре
Аугусто
21
Хосогаи
21
Хосогаи
Аугусто
20
Шюррле
33
Сэм
33
Сэм
20
Шюррле
14
Карвахаль
7
Аугусто
7
Аугусто
14
Карвахаль
Остались в запасе
Штутгарт
Байер
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Остались в запасе
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
18
Какау
ЦФ
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Саша Левандовски
Статистика матча Штутгарт - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
МХПАрена
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