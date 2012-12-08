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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Шальке-04
Штутгарт - Шальке-04: обзор матча 08 декабря 2012
Штутгарт
08.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 16 тур
3 : 1
Завершен
Шальке-04
2'
В. Ибишевич
38'
В. Ибишевич (П)
61'
В. Ибишевич
12'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Шальке-04
Замена
С. Беньямина
️️️️
М. Харник
90'
+1
Желтая карточка
М. Харник
90'
Замена
К. Молинаро
️️️️
И. Траоре
86'
82'
Замена
Т. Пукки
️️️️
Л. Холтби
73'
Красная карточка
Д. Джонс
70'
Замена
Т. Барнетта
️️️️
А. Учида
Замена
А. Рюдигер
️️️️
Р. Хольцхаушер
70'
Красная карточка
Г. Сакаи
67'
Желтая карточка
И. Траоре
66'
ГОЛ! 3:1!
В. Ибишевич
61'
Желтая карточка
А. Бока
59'
43'
Желтая карточка
Ж. Матип
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Ибишевич
38'
Желтая карточка
В. Ибишевич
26'
12'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Марика
Пас отдал
Д. Джонс
ГОЛ! 1:0!
В. Ибишевич
Пас отдал
И. Траоре
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
3
Франсиско Хавьер Родригес
ЦЗ
2
Готоку Сакаи
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЛП
8
Здравко Кузманович
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
11
Ведад Ибишевич
ЛФ
22
Мартин Харник
РФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Шальке-04
26
Тимо Хильдебранд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
ОП
90
Льюис Холтби
ЦП
13
Джермейн Джонс
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
19
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Штутгарт
22
Марк Циглер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Тамаш Хайнал
ЦП
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
9
Соуфиан Беньямина
ЦФ
Шальке-04
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
20
Теему Пукки
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
4-3-1-2
26
Ульрайх
15
Бока
5
Нидермайер
3
Родригес
2
Сакаи
10
Хольцхаушер
4
Гентнер
8
Кузманович
16
Траоре
11
Ибишевич
22
Харник
4-1-2-1-2
26
Хильдебранд
2
Учида
32
Матип
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
13
Джонс
90
Холтби
7
Дракслер
19
Марика
21
Хунтелаар
22
Харник
9
Беньямина
9
Беньямина
22
Харник
16
Траоре
3
Молинаро
3
Молинаро
16
Траоре
10
Хольцхаушер
22
Рюдигер
22
Рюдигер
10
Хольцхаушер
2
Учида
10
Барнетта
10
Барнетта
2
Учида
90
Холтби
20
Пукки
20
Пукки
90
Холтби
Остались в запасе
Штутгарт
Шальке-04
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Хуб Стевенс
Остались в запасе
12
Бенедикт Рёкер
ЦЗ
7
Кристоф Хемлин
ЦФ
22
Марк Циглер
ВР
15
Тамаш Хайнал
ЦП
Остались в запасе
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
18
Кристоф Мориц
ЦП
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Хуб Стевенс
Статистика матча Штутгарт - Шальке-04
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
МХПАрена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:25 (прямая)
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